Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Helden, Feinde und Story-Details im neuen Trailer

Wenige Wochen vor dem offiziellen Release bedachten uns Team Ninja und Square Enix mit einem frischen Trailer zu "Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin". In den Mittelpunkt rücken dieses Mal die verschiedenen Charaktere, die Feinde und die Geschichte des Rollenspiels.

Mit „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ entsteht bei den „Nioh“-Machern von Team Ninja ein neues Action-Rollenspiel, das euch in die Welt des originalen „Final Fantasy“ aus dem Jahr 1987 verfrachten wird.

Wenige Wochen vor dem offiziellen Release bedachte uns der verantwortliche Publisher Square Enix mit einem frischen Trailer zu „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“. Dieser steht wie gehabt unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und liefert euch frische Eindrücke aus der Geschichte des Fantasy-Abenteuers. Darüber hinaus sind verschiedene Verbündete und Bösewichte zu sehen.

Eine alternative Version der ursprünglichen Final Fantasy-Geschichte

„Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und ist für eine Veröffentlichung am 18. März 2022 vorgesehen. Versprochen wird eine alternative Version der originalen „Final Fantasy“-Geschichte, in der sich Garland der Macht des Bösen verschreibt und den Frieden in der Welt bedroht.

Weitere Meldungen zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin:

Nun liegt es an den vier Helden des Lichts, die magischen Kristalle zu beschützen und den Frieden in der Welt zu wahren. Spielerisch versteht sich „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ als ein Action-Rollenspiel, das sich spielerisch weitestgehend an dem orientieren wird, was euch die Entwickler von Team Ninja bereits in der „Nioh“-Reihe boten.

Wer vor dem Release auf der Suche nach weiteren Details und Spielszenen zu „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ sein sollte, wird in unserer Themen-Übersicht fündig.

Weitere Meldungen zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren