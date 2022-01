The Rock: Weitere Videospielverfilmung kommt – „eines der größten, härtesten Spiele“

Laut The Rock wird an einer weiteren Videospieladaption gearbeitet. Worum es sich handelt, verrät er zwar nicht, doch es soll sich um ein namhaftes Franchise handeln.

The Rock wirkt erneut an einer Videospielverfilmung mit.

Mit „Doom“ und „Rampage“ spielte Dwayne Johnson, bekannt als The Rock, bereits zwei Mal die Hauptrolle in einer Videospielverfilmung. Jetzt verriet er in einem Interview mit Men’s Journal, dass ein weiteres Videospiel auf die Leinwand kommen wird.

Dabei soll es sich um ein durchaus prominentes Franchise handeln: „Wir werden eines der größten und knallhartesten Spiele auf den Bildschirm bringen – eines, das ich schon seit Jahren spiele.“

Ankündigung im Laufe des Jahres

Welches Spiel damit gemeint ist, möchte The Rock natürlich nicht verraten. Die Ankündigung sei aber für dieses Jahr geplant.

Im selben Interview teilte der Hollywood-Star mit, dass er schon immer ein großer „Madden“-Fan war. Schließlich spielte er in jungen Jahren selbst American Football. Eine Verfilmung einer Sportsimulation ist jedoch äußerst unwahrscheinlich.

Auf jeden Fall blickt der 49-jährige Schauspieler dem Projekt mit Freude entgegen: „Ich freue mich wirklich darauf, es den Fans auf der ganzen Welt zu präsentieren. Natürlich werden wir es unseren Gamer-Freunden recht machen – aber eigentlich wollen wir nur einen großartigen Film machen.“

Weitere Meldungen zu Verfilmungen von Videospielen:

Genug zu tun hat The Rock definitiv: Am 29. Juli dieses Jahres kommt der DC-Streifen „Black Adam“ in die Kinos, wo er die titelgebende Hauptrolle übernommen hat. „Jungle Cruise“ und „Red Notice“ sollen ebenfalls fortgesetzt werden. Mit der noch unbekannten Videospielverfilmung ist für den ehemaligen WWE-Superstar schon ein viertes Filmprojekt in Aussicht.

Filmproduktionen, die auf einem Videospiel-Franchise basieren, sind schon längst keine Seltenheit mehr. Zuletzt kam die „Resident Evil“-Neuverfilmung in die Kinos, als Nächstes kommt „Uncharted“ auf die Leinwand. Auch „Sonic the Hedgehog 2“ und „Super Mario Bros – the Movie“ gehen im Laufe des Jahres an den Start.

Weitere Meldungen zu The Rock.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren