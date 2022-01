Uncharted Legacy of Thieves Collection: Wann fällt das Review-Embargo für die PS5-Sammlung?

Uncharted Legacy of Thieves Collection:

Der Release der "Uncharted: Legacy of Thieves Collection" ist nur noch wenige Tage entfernt. Inzwischen ist bekannt, wann das internationale Review-Embargo zur Remastered-Sammlung fallen wird.

In wenigen Tagen erscheint die „Uncharted: Legacy of Thieves Colletion“ für PlayStation 5. Die Sammlung beinhaltet technisch überarbeitete Versionen von „Uncharted 4: A Thief’s End“ und „Uncharted: The Lost Legacy“, die Naughty Dog ursprünglich 2016 beziehungsweise 2017 für die PS4 veröffentlichten. Mittlerweile können wir euch verraten, wann das internationale Review-Embargo fällt und ab wann ihr mit den ersten Tests rechnen dürft.

Uncharted Legacy of Thieves Collection: Embargo fällt morgen

Wird durften bereits etwas Zeit mit Nathan Drake und seiner Freundin Chloe Frazer auf der PlayStation 5 verbringen und uns mit beiden erneut durch ihre bisher letzten großen Abenteuer kämpfen. Neben kürzeren Ladezeiten und 4K-Auflösung unterstützt die Remastered-Sammlung auch die adaptiven Trigger sowie das haptische Feedback des DualSense-Controllers.

Die ersten Tests zur Remastered-Sammlung sind auch nicht mehr allzu weit entfernt: Ab morgen, dem 26. Januar 2022, um 16 Uhr deutscher Zeit fällt das internationale Review-Embargo. Entsprechend dürfen ab dann die ersten Testberichte veröffentlicht werden. Auch wir dürfen euch dann unsere kleine Review präsentieren. Weiter unten könnt ihr euch schon die Startbildschirme beider Games ansehen.

Darüber hinaus veröffentlichte PlayStation bereits einige weitere Informationen zu den Neuauflagen der beiden Action-Adventure-Hits. Es wird beispielsweise möglich sein, eure Speicherstände von der PS4 auf die PS5 zu übertragen. Solltet ihr einen der zwei Titel also bereits angefangen haben, könnt ihr euer Abenteuer nahtlos fortsetzen. Außerdem werden ebenso eure bisher freigeschalteten Trophäen übernommen.

Des Weiteren wird es, wie bereits bei anderen Remastered-Versionen, möglich sein, für 10 Euro auf die überarbeitete Fassung upzugraden. Vorausgesetzt, ihr besitzt entweder „Uncharted 4: A Thief’s End“ oder „Uncharted: The Lost Legacy“ bereits auf Disk oder digital oder das „Digital Bundle“ mit beiden Titeln. Wenn ihr nur eines der beiden Spiele euer Eigen nennt, erhaltet ihr beim Upgrade übrigens automatisch den jeweils fehlenden Titel hinzu.

„Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ erscheint am 28. Januar 2022 exklusiv für PlayStation 5.

Freut ihr euch bereits auf die „Uncharted“-Remastered-Sammlung?

