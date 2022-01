Weird West: Neuer Trailer stellt euch das Kampfsystem und die Stealth-Mechaniken vor

Ende März wird das etwas andere Rollenspiel "Weird West" für die Konsolen und den PC veröffentlicht. Zur Einstimmung auf den nahenden Release stellten die Entwickler einen neuen Trailer bereit, in dem sich alles um das Kampfsystem und die Stealth-Mechaniken dreht.

Mit „Weird West“ entsteht bei den Indie-Entwicklern der WolfEye Studios aktuell ein Action-Rollenspiel, das euch in eine alternative Version des Wilden Westens verfrachten wird.

In Zusammenarbeit mit dem verantwortlichen Publisher Devolver Digital stellten die Entwickler rund zwei Monate vor dem offiziellen Release von „Weird West“ einen frischen Trailer bereit. Dieser ermöglicht euch einen weiteren Blick auf das Spiel und stellt euch neben dem Kampfsystem die Stealth-Mechaniken vor, mit denen ihr eure Widersacher aus dem sicheren Hinterhalt heraus aus dem Weg räumen könnt.

Die Wahl des Vorgehens liegt bei euch

Ob ihr euch in „Weird West“ mit Waffengewalt einen Weg durch die Spielwelt bahnt oder verstohlen aus den Schatten heraus agiert, liegt an euch. Wer sich auf seine Waffen verlässt, kann sich unter anderem über Fähigkeiten freuen, die es euch ermöglichen, mehrere Feinde gleichzeitig anzuvisieren. Darf es etwas unauffälliger sein, dann könnt ihr euch in klassischer Stealth-Manier unsichtbar machen und sogar Köder auslegen, um eure Feinde auf eine falsche Fährte zu locken.

Weitere Meldungen zu Weird West:

Zudem können im Kampf Granaten eingesetzt werden, mit denen es beispielsweise möglich ist, anvisierte Bereiche des Schlachtfelds in Brand zu setzen. Somit sollte das Kampfsystem ausreichend Möglichkeiten bieten, um seinen ganz eigenen Spielstil zu finden. Weitere Eindrücke aus dem Kampfsystem liefert euch der angehängte Trailer.

„Weird West“ wird am 31. März 2022 für den PC, die PlayStation 4 sowie die Xbox One veröffentlicht. Dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität kann das etwas andere Rollenspiel zudem auf der PlayStation 5 sowie der Xbox Series X/S gespielt werden.

Weitere Meldungen zu Weird West.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren