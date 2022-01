Elden Ring: George R.R. Martin interessiert sich nicht für Videospiele, kritisiert Brandon Sanderson

In einem Interview kritisierte der Fantasy-Autor Brandon Sanderson die Entscheidung, bei den Arbeiten an der Welt und der Lore von "Elden Ring" auf die Unterstützung von George R.R. Martin zu setzen. Schließlich interessiere sich der Autor hinter "Game of Thrones" nicht für Videospiele, so Sandersons Vorwurf.

Bekanntermaßen dürfen wir uns in „Elden Ring“, dem kommenden Rollenspiel der „Dark Souls“-Macher von From Software, auf eine Welt und eine Lore freuen, die in Zusammenarbeit mit dem „Game of Thrones“-Autoren George R.R. Martin entstand.

Eine Entscheidung, die der Fantasy-Autor Brandon Sanderson, der sich in der Vergangenheit vor allem mit Werken wie „Elantris“ und „Mistborn“ einen Namen machte, laut eigenen Angaben nicht nachvollziehen kann. Ohne neidisch wirken zu wollen, kritisierte Sanderson vor allem die Tatsache, dass sich George R.R. Martin seiner Meinung nach gar nicht für Videospiele interessiert, während er selbst zahlreiche Spiele aus dem Hause From Software gespielt habe und daher mit den Werken des japanischen Studios vertraut sei.

Sanderson über From Softwares Entscheidung

„Die meisten dieser Anfragen gehen heutzutage an den Agenten. Manchmal richten sie sich aber auch an mich. Lasst mich ein wenig salzig sein“, so Sanderson. „From Software beschließt, ein Fantasy-Spiel zu machen und mit einem Fantasy-Romanautor zusammenzuarbeiten, richtig? Und sie entscheiden sich für jemanden, der seine Tage damit verbringt, über die NFL zu bloggen. Und nicht für die Person, die ihre Spiele seit King’s Field gespielt hat und ihre Spiele im Laufe der Zeit konsequent unter seinen Top 10 aufgeführt hat? Was denkt ihr darüber Leute?“

„Falls ihr es nicht wusstet: Sie sind zu George gegangen und machten mit George ein Spiel. Meiner Meinung nach spielt George keine Videospiele und hat daher keine Ahnung. Aber lasst sie machen“, führte Sanderson aus. Eine Kritik, die sich übrigens nicht mit den Aussagen von George R.R. Martin deckt. Auch wenn der „Game of Thrones“-Autor Ende des vergangenen Jahres darauf hinwies, dass „Videospiele nicht wirklich sein Ding sind“, verbringt er seine Zeit laut eigenen Angaben immer wieder mit Klassikern wie „Railroad Tycoon“, „Romance of the Three Kingdoms“ oder „Master of Orion“.

„Elden Ring“ erreichte in dieser Woche offiziell den Gold-Status und wird somit wie geplant am 25. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

