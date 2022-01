Horizon Forbidden West: Die Hauptgeschichte soll in etwa so lang wie im Vorgänger sein

Allzu lange müssen PlayStation-Spieler nicht mehr auf Aloys Rückkehr warten. Ab dem 18. Februar 2022 wird „Horizon: Forbidden West“ exklusiv für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 im weltweiten Handel erhältlich sein. Doch wie lange werdet ihr mit der Geschichte beschäftigt sein?

Wie lange werdet ihr benötigen?

Gegenüber unseren Kollegen der GamePro hat der Game Director Mathijs de Jonge verraten, dass die Haupthandlung in etwa die Länge des 2017 erschienenen Vorgängers haben wird. Allerdings wollte de Jonge keine konkreten Zahlen nennen. Dementsprechend muss man sich mal die Durchschnittszahlen anschauen, die die Spieler über die Jahre zusammengetragen haben.

Laut der Webseite howlongtobeat.com benötigten die Spieler im Schnitt zwischen 20 und 24 Stunden, um die Hauptgeschichte von „Horizon: Zero Dawn“ abzuschließen. Wenn man noch sämtliche Nebenmissionen hinzunahm, war man schon einmal bis zu 45 Stunden beschäftigt. Wer satte 100 Prozent des Open-World-Rollenspiels erleben wollte, konnte auch schnell mehr als 60 Stunden auf seiner Uhr wiederfinden.

Dementsprechend hat man eine grobe Richtlinie für „Horizon: Forbidden West“. Wie lang das Spiel tatsächlich ausfällt, wird man entsprechend abwarten müssen. Jedoch sollten wir auch diesbezüglich bald konkretre Informationen erhalten.

In „Horizon: Forbidden West“ wird die rote Plage die Welt in Atem halten und Aloy wird in den Westen reisen, um herauszufinden, was es mit dem Chaos auf sich hat. Dabei werden sich ihr weitere Clans und Maschinen entgegenstellen, die sie noch nie zuvor gesehen hat. Ein packendes Abenteuer wird auf die Spieler warten, wie man bereits den letzten Trailern entnehmen konnte.

