Martha Is Dead: Streng limitierte Collector’s Edition vorgestellt – Das steckt drin

Martha Is Dead:

Wie bekannt gegeben wurde, erscheint der Horror-Titel "Martha Is Dead" auch in Form einer streng limitierten Collector's Edition. Wir verraten euch, welche Inhalte im Detail geboten werden.

"Martha Is Dead" erscheint auch für die Konsolen.

Wie bereits im vergangenen Jahr bekannt gegeben wurde, wird der Horror-Titel „Martha Is Dead“ auch für die Konsolen erscheinen. Ergänzend dazu wurde nun eine exklusive Collecor’s Edition angekündigt.

Diese wird auf 1.000 Stück limitiert sein und kann ab Februar 2022 vorbestellt werden. Geboten werden verschiedene Extras wie eine physische Version von „Martha Is Dead“ für die PlayStation 5, ein exklusives Steelbook oder ein Artbook, das euch Eindrücke aus den kreativen Prozessen liefert.

Related Posts

Welche Inhalte im Detail geboten werden, verrät euch die folgende Übersicht.

Die Inhalte der Collector’s Edition in der Übersicht

Der tief bewegende Original Game Soundtrack zu diesem atemberaubenden Spiel auf Triple-Vinyl mit Gatefold-Hülle, einschließlich digitaler Download-Kopie.

Eine physische Kopie von Martha Is Dead für die PlayStation 5.

Exklusives Metallgehäuse mit besonderem Artwork.

Gebundenes Artbook für Sammler, das eine exklusive Sammlung von Kunstwerken aus dem Spiel präsentiert.

Buch „The White Lady“ – Erzählt die eindringliche Geschichte von „La Leggenda de La Dama Bianca“, wie sie im Spiel erzählt wird.

Graphic Novel – entdecke Ereignisse, die diesem düsteren Psychothriller vorausgehen.

Tarotkarten – Ein vollständiger Satz von 22 exklusiven Tarotkarten mit einzigartigen Kunstwerken, wie sie im Spiel zu sehen sind.

Sammlermünzenpaket in limitierter Auflage.

Doppelseitiges Poster mit Artwork aus dem Spiel.

Spielkarte mit den wichtigsten Spielorten.

Ein exklusiver Stickerbogen.

Atemberaubende Präsentationsbox.

Individuell nummeriertes Echtheitszertifikat.

Eine digitale Bonuskopie von Martha Is Dead für den Steam Store.

„Martha is Dead“ erscheint am 24. Februar 2022 für die Konsolen und den PC. Weitere Details und Eindrücke zu dem vielversprechenden Horror-Abenteuer warten wie gehabt in unserer Themen-Übersicht auf euch.

Weitere Meldungen zu Martha is Dead.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren