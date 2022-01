Monark: Spielbare Demo steht zum Download bereit

In wenigen Wochen werden JRPG-Fans einmal mehr auf ihre Kosten kommen können. Denn NIS America und Lancarse werden „Monark“ am 25. Februar 2022 auf die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC bringen. In Nordamerika darf man sogar bereits am 22. Februar 2022 loslegen.

Testet schon einmal selbst!

Ab sofort haben alle interessierten Spieler auch die Möglichkeit einen Eindruck von dem Abenteuer zu erhalten. Denn NIS America hat für die Konsolen eine spielbare Demoversion zum Download bereitgestellt. Somit kann man schon einmal in die düstere Geschichte eintauchen, die die ehemaligen „Shin Megami Tensei“-Entwickler auf den Bildschirm zaubern.

In „Monark“ wird die Shin-Mikado-Academy in einen furchteinflößenden Nebel gehüllt, der die Spieler in die Otherworld führt. Die Spieler werden ihr eigenes Ego entwickeln und Pakte brechen müssen, um ihre Freunde zu retten. Allerdings wird man sich Dämonen entgegenstellen müssen, die man unter Umständen auch als Unterstützung ins eigene Team holen kann. Die Stärke eures Egos wird bestimmen, ob sie sich euch anschließen möchten.

Passend zur Veröffentlichung der Demoversion hat NIS America auch einen neuen Trailer bereitgestellt, der einen weiteren Einblick gewährt. Sollte euch „Monark“ ansprechen, könnt ihr weitere Nachrichten und Informationen zum Spiel auch in unserer Themenübersicht entdecken.

