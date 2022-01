Overwatch: „Mondneujahr 2022“-Event gestartet – Das wird geboten

Traditionell wird den Spielern in Blizzard Entertainments Multiplayer-Shooter „Overwatch“ die Möglichkeit geboten, das chinesisches Neujahresfest zu feiern.

Passend zum nahenden Start der Feierlichkeiten in China und dem Einzug des Jahres des Wasser-Tigers am 1. Februar 2022 starteten die Entwickler von Blizzard Entertainment in der Welt von „Overwatch“ das „Mondneujahr 2022“-Event. Dieses steht mit sofortiger Wirkung bis zum 15. Februar 2022 zur Verfügung und bietet den Spielern und Spielerinnen die Möglichkeit, exklusive Belohnungen abzustauben. Geboten werden zum einen natürlich die obligatorischen neuen Brawls.

Epische Skins für ausgewählte Helden

In „Kopfgeldjäger“ wird der erste Spieler beziehungsweise die erste Spielerin, die einen Kill erzielt, zum Ziel, das von den anderen gejagt wird. Derjenige, dem es gelingt, das Ziel zur Strecke zu bringen, wird selbst zum Ziel und versucht anschließend, sich gegen die Kopfgeldjäger zu behaupten.

Bei „Blitz“ handelt es sich um eine besondere Version von „Flaggeneroberung“. Hier stehen die Flaggen deutlich näher zueinander als in der normalen „Flaggeneroberung“. Aufgrund des schnelleren Spielablaufs müssen in „Blitz“ sechs statt der gewohnten drei Flaggen erobert und gesichert werden.

Ein Comeback feiern zudem die wöchentlichen Herausforderung. Wer in einer Woche neun Partien abschließen sollte, kann sich zeitlich begrenzte Belohnungen sichern. In der ersten Woche wartet beispielsweise „Wohlstand für Ashe“, während ihr euch in der zweiten Woche „Verheißungsvoll für Soldier: 76“ verdienen könnt. Den Schluss punkt setzt „Porzellan Wrecking Ball“ in der dritten Woche.

Abschließend die offizielle Übersicht über die kosmetischen Extras, die im Rahmen des „Mondneujahr 2022“-Events warten.

Seolbim für Mercy (legendär)

Nezha für Tracer (legendär)

Wohlstand für Ashe (episch)

Verheißungsvoll für Soldier: 76 (episch)

Porzellan für Wrecking Ball (episch)

Spieler-Icons, Sprays

Weitere legendäre Skins werden laut Blizzard Entertainment im Laufe des Jahres den Weg in „Overwatch“ finden.

