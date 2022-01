Star Wars: Gibt EA die Marke nach dem Release der drei Respawn-Projekte auf?

Nach den Gerüchten der vergangenen Monate wurde in dieser Woche auch offiziell bestätigt, dass die Entwickler von Respawn Entertainment aktuell an „Star Wars Jedi: Fallen Order 2“ arbeiten.

Dabei wird es allerdings nicht bleiben. Stattdessen sind noch zwei weitere „Star Wars“-Projekte geplant, die bei den „Titanfall“- und „Apex Legends“-Machern entstehen. Zum einen haben wir es hier mit einem First-Person-Shooter zu tun, für den das Studio kürzlich bereits nach Personal suchte. Zudem ist ein nicht näher konkretisierter Strategie-Titel im „Star Wars“-Universum geplant. Nach der Veröffentlichung dieser drei Titel sollten wir allerdings nicht mit weiteren „Star Wars“-Projekten aus dem Hause Electronic Arts rechnen.

Verzichtet Electronic Arts zukünftig auf die Marke?

Wie Gamesbeats Jeff Grubb berichtet, entschlossen sich die Verantwortlichen von Electronic Arts nämlich dazu, zukünftig auf die zugkräftige „Star Wars“-Lizenz zu verzichten. Entsprechen die Angaben von Grubb den Tatsachen, dann entschied sich Electronic Arts zu diesem Schritt, um sich zukünftig auf hauseigene Marken wie „Battlefield“, „Dead Space“, „Mass Effect“, „Dragon Age“ oder „Skate“ konzentrieren und diese entsprechend fördern zu können.

An Videospielen auf Basis der beliebten „Star Wars“-Marke wird es in den nächsten Monaten und Jahren allerdings nicht mangeln, da derzeit verschiedene Studios an neuen Titeln zur beliebten Sternenkrieg-Saga arbeiten. Unter den Projekten befinden sich das im April 2022 erscheinende „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ von TT Games, ein neuer Open-World-Titel von Ubisoft Massive, das Remake zu „Star Wars: Knights of the Old Republic“ oder Quantic Dreams „Star Wars: Eclipse“.

