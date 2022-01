Gran Turismo 7: Media-Event wurde offenbar verschoben – Update

Update: Es scheint, dass es beim Media-Event nur zu einer überschaubaren Verzögerung kam. So soll es schon am 3. Februar 2022 nachgeholt werden. Das bedeutet: Die Veröffentlichung von „Gran Turismo 7“ dürfte weiterhin auf Kurs sein.

Meldung vom 25. Januar 2022: In diesem Jahr kommen für die PS5 einige bedeutende Spiele auf den Markt. Dazu gehört nicht zuletzt das für März 2022 geplante Rennspiel „Gran Turismo 7“. Während gehofft werden kann, dass es beim zuletzt kommunizierten Release-Termin bleibt, kam es zumindest beim jüngsten Media-Event zu einer Verzögerung. Davon berichtet der meist gut informierte Brancheninsider Tom Henderson.

Kurz zuvor streute Henderson den Hinweis, dass Sony noch in diesem Monat ein Medien-Event zu „Gran Turismo 7“ veranstalten möchte. Im Zuge der Veranstaltung sollten neue Details und Videomaterial gezeigt sowie weitere Einblicke gewährt werden, die im Anschluss über Preview-Berichte zu den Spielern gelangen.

Media-Event wurde verschoben

Es scheint jedoch eine Änderung der Pläne gegeben zu haben. Auf Twitter teilte Henderson mit, dass das gerüchteweise für heute angesetzte Medien-Event nun verschoben wurde, ohne dass Sony eine Erklärung für die Verzögerung gegeben hätte. Einen neuen Termin gebe es ebenfalls nicht.

„Das Gran Turismo 7-Presse-Event, das morgen stattfinden sollte, wurde von Sony verschoben. Ein neuer Termin wurde nicht genannt und es gibt auch keine Erklärung, warum“, so Henderson schon gestern in einem Tweet.: „Ein wenig beunruhigend, da das Spiel am 4. März auf den Markt kommen soll.“

Den bisherigen Plänen nach soll „Gran Turismo 7“ am 4. März 2022 auf den Markt gebracht werden. Doch aufgrund der COVID-19-Pandemie, die mittlerweile einen neuen Höhepunkt erreicht hat, geraten die Pläne der Entwickler und Publisher regelmäßig durcheinander. Die Verzögerung könnte sich demnach auf das Media-Event beschränken, aber auch weitere Verschiebungen nach sich ziehen, was wir nicht hoffen.

Immerhin: Im Laufe der Woche sickerte durch, dass es im PlayStation Store Vorbereitungen auf die Veröffentlichung von „Gran Turismo 7“ zu geben scheint. So landeten in den Datenbanken mögliche Details zur Downloadgröße und zur Preload-Phase. 90 GB ohne Day One-Patch könnten es auf der PS5 werden, sofern sich die Angaben bewahrheiten. „Gran Turismo 7“ soll ebenfalls für die PS4 erscheinen,

