Rumbleverse: Kostenloses Brawler Royale erscheint doch nicht am 15. Februar

"Rumbleverse" wird für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC entwickelt.

Eigentlich sollte am 15. Februar mit „Rumbleverse“ ein kostenlos spielbarer Battle Royale-Titel erscheinen. Doch heute teilte das zuständige Entwicklerstudio mit, dass sie das Spielerlebnis weiter perfektionieren möchten. Es handle sich hierbei nicht nur um ein Spiel, sondern eine Community, die für lange Zeit unterstützt werden soll. Damit das gelingt, werden sich die Entwickler noch etwas mehr Zeit nehmen. Wann genau das Spiel veröffentlicht wird, bleibt vorerst unbekannt.

Das heißt auch: Die geplante Early-Access-Phase startet nicht am 8. Februar, sondern zu einem unbekannten Zeitpunkt. Wer bereits das Early Access-Paket gekauft hat, bekommt sein Geld zurückerstattet. Immerhin findet am 12. Februar ein Test für PC-Spieler statt, an dem ihr über den Epic Games Store teilnehmen könnt.

Das Spielprinzip erklärt

Vom Hersteller wird das Spiel als Brawler Royale bezeichnet, da ihr euch nicht mit Schusswaffen bekämpft, sondern aufeinander einprügelt. Insgesamt 40 Brawler treten in der fiktiven Stadt Grapital City gegeneinander an. Die Kämpfe finden sowohl auf der Straße als auch auf Dächern von hohen Gebäuden statt. Wie im Battle Royale-Genre üblich, treibt eine sich verkleinernde Zone die Überlebenden immer weiter zusammen. Wegen der bunten Grafik und den ausgefallenen Charakteren erinnert „Rumbleverse“ stark an den Genre-Konkurrenten „Fortnite“.

Um aus einem Match als Sieger hervorzugehen, müsst ihr die Umgebung nach nützlichen Waffen und Upgrades absuchen. Zudem lässt sich euer Kämpfer mit hunderten von Gegenständen individuell anpassen.

„Rumbleverse“ war einer der zahlreichen Titel, die auf den Game Awards 2021 vorgestellt wurden. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch hier noch einmal ansehen:

