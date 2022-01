Two Point Campus: Der Releasetermin und ein neuer Trailer zur Campus-Simulation

Two Point Campus:

Nach der offiziellen Ankündigung im vergangenen Jahr bekam "Two Point Campus" heute einen finalen Releasetermin spendiert. Passend dazu steht auch ein neuer Trailer zur Ansicht bereit, mit dem auf die Möglichkeit, den Titel vorzubestellen, hingewiesen wird.

"Two Point Campus" erscheint im Mai 2022.

Im vergangenen Sommer kündigten die Entwickler der Two Point Studios mit „Two Point Campus“ ihr neuestes Projekt an. Nachdem bisher nur von einem Release im Jahr 2022 die Rede war, bekam die Campus-Simulation heute einen finalen Releasetermin spendiert.

Wie bekannt gegeben wurde, wird „Two Point Campus“ ab dem 17. Mai 2022 für den PC (via Steam), die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich sein. Wer ein gültiges Xbox Game Pass-Abo sein Eigen nennen sollte, kann „Two Point Campus“ pünktlich zum Release ohne weitere Kosten herunterladen und spielen. Begleitet wurde die heutige Enthüllung des Releasetermins von einem frischen Trailer.

Erschaffe den Campus deiner Träume

Wie es der Name von „Two Point Campus“ bereits andeutet, orientiert sich der Titel spielerisch an seinem geistigen Vorgänger „Two Point Hospital“ und wird euch die Möglichkeit bieten, einen eigenen Campus zu erschaffen und kontinuierlich auszubauen. Zu den Neuerungen gehört die Chance, Außenbereiche zu entwerfen und individuell anzupassen, indem ihr sie beispielsweise mit Bäumen, Bänken oder ähnlichen Objekten verseht.

Weitere Meldungen zu Two Point Campus:

„Anstatt typischer akademischer Kost genießen die Schüler in Two Point County eine Reihe wilder und wunderbarer Kurse: von der Ritterschule (hey, wir alle müssen irgendwann in unserem Leben Turniere lernen) bis hin zur salivatory Gastronomy, wo Ihre Schüler köstliche Rezepte wie riesige Pizzen und riesige Kuchen zubereiten werden“, führen die Entwickler aus.

Ab Mai liegt es an euch, euch mit den individuellen Persönlichkeiten, Wünschen und Bedürfnissen eurer Studenten auseinanderzusetzen und diese zufriedenzustellen.

Weitere Meldungen zu Two Point Campus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren