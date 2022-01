Uncharted 5: Das sagt Naughty Dog zur möglichen Fortsetzung

Sony verfügt über mehrere zugkräftige Spielemarken, die seit längerer Zeit nicht fortgesetzt werden. Ein neues „Killzone“ könnte die Position im Shooter-Genre stärken. Und auch auf ein neues „Uncharted“ warten die Spieler seit vielen Jahren. Zumindest die Fortsetzung der zuletzt genannten Reihe klingt nicht unwahrscheinlich.

Was meint Naughty Dog zu Uncharted 5?

Während die Ankündigung von „Uncharted 5“ weiterhin aussteht, ging Shaun Escayg, Creative Director beim zuständigen Entwickler Naughty Dog, recht rudimentär auf die Pläne ein. Ein neues „Uncharted“ kann momentan nicht bestätigt werden, doch ausschließen möchte das Unternehmen, das zuletzt mit dem Blockbuster „The Last of Us Part 2“ für Aufsehen sorgte, eine Fortsetzung nicht.

„Ich denke, wir können mit Sicherheit sagen, dass wir niemals nie sagen können. Aber ja. Uncharted ist eine Franchise, die wir lieben – die das Studio liebt. Ich liebe sie, und Kurt [Margenau] liebt sie. Es ist eine Welt, von der wir mehr sehen wollen. Das kann ich also mit Sicherheit sagen“,

Das klingt danach, dass die Entwickler von Naughty Dog bestrebt sind, das Universum von „Uncharted“ weiter zu erforschen. Ohnehin wäre es eine große Überraschung, wenn der nächste Teil des Abenteuers rund um Nathan Drake nicht längst in der Produktion oder zumindest in der Konzeptphase wäre.

Related Posts

Doch welche Rolle würde Drake in einer Fortsetzung einnehmen? Während der im Februar startende Kinofilm die Vorgeschichte der bisherigen Spiele erzählt und einen jungen Nathan Drake in den Fokus rückt, könnte „Uncharted 5“ eine ganze andere Richtung einschlagen und den bisherigen Helden aus dem Mittelpunkt holen. Grund zur Annahme liefert die Schlussszene von „Uncharted 4“, wobei ein ähnliches Zusammenspiel der Hauptcharaktere wie in „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ entstehen könnte.

Auch wenn Naughty Dog vor einigen Jahren signalisierte, dass die „Uncharted“-Reihe im Grunde abgeschlossen ist, rückt die Marke immer stärker in den Fokus. Derkommt am 17. Februar 2022 in die Kinos. Und auch in die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ könnt ihr euch stürzen. Sie kommt am 28. Januar 2022 zunächst für die PS5 auf den Markt und umfasst die beiden Spiele „Uncharted 4: A Thief’s End“ und „Uncharted: The Lost Legacy“.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Das ist reichlich „Uncharted“, um die populäre Marke in das Gedächtnis der Spieler zurückzuholen. Wie steht ihr zu einer möglichen Widerbelebung der Spielereihe durch eine Fortsetzung?

Weitere Meldungen zu Uncharted 5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren