Uncharted PS5 Collection: Test-Wertungen veröffentlicht, Metascore und Meinungen

Die "Uncharted Legacy of Thieves Collection" gehört zu den großen Neuveröffentlichungen der Woche. Doch was sagen die internationalen Fachmedien zum PS5-Remaster-Bundle?

Sony und Naughty Dog veröffentlichen morgen die „Uncharted Legacy of Thieves Collection“, die sich aus den beiden neusten Spielen der Reihe zusammensetzt. Damit könnt ihr „Uncharted 4: A Thief’s End“ und „Uncharted: The Lost Legacy“ auf der PS5 als Remaster-Versionen erleben und profitiert von der Leistung der New-Gen-Konsole. Auch die Möglichkeiten des DualSense-Controllers kommen zum Einsatz.

Das sagt die internationale Fachpresse

Das sagt die internationale Fachpresse

Auf Metacritic kommt die Sammlung auf einen Metascore von 87, der auf momentan 60 Tests basieren. Es hagelte etliche 100er Wertungen. Das Schlusslicht bildeten zwei Publikationen mit 70er Scores. Nachfolgend lest ihr einige Meinungen aus der Fachpresse:

Gamerant: „Die Uncharted: Legacy of Thieves Collection ist eine fantastische Sammlung, die zwei hochkarätige Spiele erheblich aufwertet. Das Fehlen des Mehrspielermodus ist zwar enttäuschend, aber das ist kein Grund zur Sorge. Und nachdem man gesehen hat, wie großartig Uncharted auf der PS5 aussieht und sich spielt, werden die Fans nach einer richtigen Uncharted-Fortsetzung verlangen, die von Grund auf für diese Plattform entwickelt wurde.“

Siliconera: „Trotz der Kleinigkeiten hat mich die Uncharted: Legacy of Thieves Collection auf der PS5 umgehauen. Die atemberaubenden Landschaften und das flüssige Gameplay, das durch das verbesserte Feedback des DualSense-Controllers noch gesteigert wurde, haben ein fantastisches Erlebnis auf eine neue Ebene gehoben.“

TheGamer: „Die Legacy of Thieves Collection fasst die beiden besten Spiele der Uncharted-Reihe zusammen und lässt sie besser aussehen und sich besser anfühlen als je zuvor. […] Ich denke immer noch, dass es mehr als lohnenswert ist, diese Abenteuer noch einmal zu erleben, aber ein Teil von mir wünscht sich, dass ein wenig mehr Aufwand betrieben worden wäre, um sie für eine neue Generation zum Leben zu erwecken.“

Twinfinite: „Wenn du einfach nicht genug von Nate, Sam, Chloe, Nadine und Sully bekommen kannst, dann ist die Collection einen Kauf wert. Es ist die endgültige Art, diese PS4-Meisterwerke zu erleben, und lässt mich von den Möglichkeiten eines echten PS5-Uncharted-Titels träumen.“

GameSpot: „Es handelt sich immer noch um außergewöhnliche Spiele, die durch leistungsfähigere Hardware noch besser geworden sind, was sie zu einer leichten Empfehlung macht, wenn man sie in den letzten Jahren verpasst hat.“

Kostenpflichtiges Upgrade in der Kritik

Zu den wenigen Kritikpunkten vieler Publikationen gehört die Preisgestaltung beim Upgrade. Käufer eines der beiden enthaltenen Spiele können zum Preis von zehn Euro auf die „Uncharted Legacy of Thieves Collection“ upgraden. Andere Publisher bieten derartige Upgrades oft ohne Zusatzkosten an. Zugleich bietet die Upgrade-Struktur aber auch die Möglichkeit, beide Remaster zu einem günstigen Preis zu bekommen, auch wenn ihr nur eines der beiden Spiele besitzt.

So können Spieler, die „Uncharted 4“, „Uncharted: The Lost Legacy“ oder das Digital Bundle mit „Uncharted 4“ und „Uncharted: The Lost Legacy“ erworben haben, für zehn Euro ein Upgrade auf die digitale Version der „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“. Das Upgrade wird ab der Veröffentlichung am 28. Januar 2022 zur Verfügung stehen. Besitzer der PS Plus-Version von „Uncharted 4“ profitieren von diesem Angebot hingegen nicht.

Die „Uncharted Legacy of Thieves Collection“ kommt morgen für die PS5 auf den Markt und kann unter anderem bei Amazon gekauft werden. Ebenfalls ist eine PC-Version geplant. Sie soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden.

