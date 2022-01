Wanderer: Zeitreise-Abenteuer für PSVR veröffentlicht – Der offizielle Trailer zum Launch

Nachdem auch „Wanderer“ zu den Titeln gehörte, die kurzfristig verschoben werden mussten, ist das Zeitreise-Adventure ab sofort für PlayStation VR erhältlich.

Begleitet wurde der Release von „Wanderer“ vom obligatorischen Launch-Trailer, der unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit steht und auf das vor euch liegende Abenteuer einstimmen soll. Für die Entwicklung von „Wanderer“ ist das Indie-Studio Oddboy verantwortlich, das euch laut eigenen Angaben eine spannende Geschichte erzählen möchte. Ihr schlüpft in die Rolle des Protagonisten Ash Neumann, der sich zu Beginn der Kampagne in einem apokalyptischen Szenario wiederfindet.

Meistert die Fähigkeit der Zeitreise

Als Ash auf eine seltsame Uhr stößt, erhält er die Fähigkeit, durch die Zeit zu reisen und den Lauf der Geschichte zu verändern. Im Laufe eures Abenteuers steht ihr in „Wanderer“ vor der Aufgabe, zahlreiche Rätsel im Escape-Room-Stil zu meistern. Dabei müssen Gegenstände und Ereignisse aus unterschiedlichen Zeitabschnitten auf kreative Weise zusammengesetzt werden, um die Puzzles knacken und die Reise fortsetzen zu können.

„Das epische VR-Zeitreise-Adventure-Spiel Wanderer schickt euch durch die Epochen, um den Verlauf der Geschichte zu verändern. Ihr spielt als Asher Neumann und findet euch in einer alternativen, apokalyptischen Zeitschiene wieder, in der eure Suche nach der verschollenen Wohnung eures Großvaters und den mysteriösen Artefakten, die sie beherbergt, beginnt“, so die offizielle Beschreibung weiter.

