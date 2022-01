WWE 2K22: Installationsgröße auf der PS5 und Preload-Termin bekannt

Nachdem bereits im vergangenen Sommer bekannt gegeben wurde, dass „WWE 2K22“ noch etwas mehr Zeit benötigt und sich daher auf 2022 verschieben wird, wurde uns der neue Ableger vor wenigen Tagen offiziell vorgestellt.

Ergänzend dazu tauchte in den Datenbanken des PlayStation Networks ein Produkteintrag zu „WWE 2K22“ auf, dem sich entnehmen lässt, dass es die PlayStation 5-Version der Wrestling-Simulation auf eine Download- beziehungsweise Installationsgröße von 47,229 Gigabyte bringen wird. Wie gehabt gelten diese Angaben lediglich für das Hauptspiel von „WWE 2K22“ an sich. Mögliche Updates kämen noch hinzu. Weiter heißt es, dass der Preload ab dem 9. März 2022 möglich sein wird. Käufer der Deluxe-Edition hingegen dürfen ihre Daten bereits am 6. März 2022 herunterladen.

Der 2K Showcase feiert ein Comeback

Wie es im Zuge der offiziellen Präsentation in der vergangenen Woche hieß, dürfen sich die Spieler und Spielerinnen in „WWE 2K22“ auf verschiedene Modi freuen. So wird beispielsweise der „2K Showcase“ ein Comeback feiern, in dem ihr die Geschichte und die Höhepunkte des bekannten Wrestlers Rey Mysterio miterlebt. In „MyRise“ hingegen wird es möglich sein, einen eigenen Athleten zu erstellen und diesen zu internationaler Bekanntheit zu führen.

Hinzukommen komplett neue Modi wie beispielsweise „MyGM“. Hier übernehmt ihr die Rolle des General-Managers der WWE und steht vor der Aufgabe, euer Publikum mit besonders spektakulären und spannenden Shows zu begeistern. Und dann wäre da ja noch der „MyFactions“-Modus, in dem ihr eine eigene Fraktion mit wöchentlichen Events und regelmäßigen Updates zusammenstellt.

„WWE 2K22“ erscheint am 11. März 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Wer sich dazu entschließen sollte, die Deluxe-Edition der Wrestling-Simulation zu erwerben, erhält neben diversen Extras wie dem Season-Pass einen früheren Zugriff auf das Spiel und kann bereits am 8. März 2022 loslegen.

