Gotham Knights: Wird laut Warner Media „definitiv 2022 erscheinen“

Nachdem Anfang des Monats Gerüchte um eine mögliche Verschiebung von „Hogwarts Legacy“ die Runde machten, stellte der Publisher Warner Bros. Interactive kürzlich klar, dass das Fantasy-Abenteuer definitiv 2022 veröffentlicht wird.

Angesichts der aktuellen Quartalszahlen legte Warner Media nach und wies in Person von CEO Jason Kilar darauf hin, dass selbiges für den kooperativen Action-Titel „Gotham Knights“ gilt, der genau wie „Hogwarts Legacy“ eigentlich schon im letzten Jahr erscheinen sollte und auf 2022 verschoben wurde. Auch bei „Gotham Knights“ können die Spieler und Spielerinnen demnach fest mit einer Veröffentlichung im Jahr 2022 rechnen.

„Gotham Knights“ befindet sich aktuell bei den Entwicklern von WB Games Montreal in Arbeit. Das ambitionierte Projekt entsteht unter der Aufsicht von Creative-Director Patrick Redding, der zuletzt durch sein Mitwirken an den „Splinter Cell“-Titeln „Conviction“ und „Blacklist“ auf sich aufmerksam machte. „Gotham Knights“ verfrachtet euch in eine Version Gotham Citys in der Batman das Zeitliche segnete.

Nun liegt es also an seinen vier Sidekicks Robin, Batgirl, Red Hood und Nightwing, den Kampf gegen das organisierte Verbrechen aufzunehmen und auf den Straßen Gothams für Ordnung zu sorgen. Da jeder der vier Charaktere über seine ganz eigenen Stärken und Fähigkeiten verfügt, sollen eine Vielzahl an Spielstilen abgedeckt werden. Von kompromissloser Action bis hin zu einem Stealth-Ansatz ist hier alles möglich.

„Gotham Knights“ erscheint 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

This mission, this strategy continues in ‘22 with a sense of urgency: launching HBO Max in many more countries this quarter and the balance of the year, launching CNN+, delivering of a full slate of highly anticipated games. 10/x pic.twitter.com/CY5jYAhxU5

— Jason Kilar (@jasonkilar) January 26, 2022