It Takes Two: From Softwares Präsident bekennt sich als Fan

It Takes Two:

In einem neuen Interview sprach From Software-Oberhaupt Hidetaka Miyazaki über das bald erscheinende "Elden Ring". Nebenbei wurde er gefragt, welches Spiel in letzter Zeit ihm besonders gefallen hat.

Hidetaka Miyazaki ist von "It Takes Two" begeistert.

Auf dem offiziellen PlayStation Blog ist ein Interview mit Hidetaka Miyazaki, dem Präsident von From Software, online gegangen. Das hauptsächliche Gesprächsthema war natürlich das Soulslike-Rollenspiel „Elden Ring“, das am 25. Februar für Konsolen und PC erscheinen wird.

Im Laufe des Gesprächs wurde der 48-jährige Japaner gefragt, wie es bei ihm privat mit Videospielen aussieht. Miyazaki antwortete, dass er leider nicht oft dazu kommt, Spiele zu spielen. Dafür ist ihm eines besonders gut in Erinnerung geblieben: „It Takes Two“ von den Hazelight Studios.

In drei Tagen durchgespielt

„Ich habe es geschafft, es zusammen mit einem Freund online an drei Tagen in drei Sitzungen von Anfang bis Ende durchzuspielen, und das hat echt Spaß gemacht. Das Spiel hat mich wirklich beeindruckt, also ja, es gibt zumindest eins, das ich beendet habe„, teilt der „Dark Souls“-Schöpfer mit.

Was ihm am unterhaltsamen Koop-Abenteuer so gut gefallen hat? Myazaki antwortete: „Es hat die ganze Zeit über nicht nachgelassen, sodass nie Langeweile aufkam. Die Grafik und das Gameplay sind in jeder Stufe anders und das Spiel ermutigt einen durchweg zur Kooperation. Dabei bewahrt es sich dieses künstlerische Element. Es macht durchgehend Spaß und hat bis zum Ende enorm frisch auf mich gewirkt, was für mich, der ja ebenfalls im kreativen Bereich tätig ist, ziemlich beeindruckend war.“

Tatsächlich habe ihn „It Takes Two“ anfangs nicht großartig interessiert. Doch als er es mit einem Freund gespielt hat, war er sofort begeistert. Zudem habe er selbst einen Sohn und fand die Geschichte daher ansprechend.

Weitere Meldungen zu „It Takes Two:

„It Takes Two“ war im vergangenen Jahr ein riesiger Erfolg und wurde auf den Game Awards 2021 zum Spiel des Jahres gekürt. Zuvor gab das zuständige Entwicklerstudio bekannt, dass mehr als drei Millionen Einheiten verkauft werden konnten.

Weitere Meldungen zu It Takes Two.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren