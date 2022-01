Mortal Kombat 12: Laufende Arbeiten am Nachfolger bestätigt?

Aktuellen Berichten zufolge arbeiten die NetherRealm Studios bereits fieberhaft am blutigen Fighting-Titel "Mortal Kombat 12". Das lässt zumindest das vermeintlich geleakte Foto eines Studiomitarbeiters vermuten, auf dessen Bildschirm entsprechende Ordner zu sehen waren.

Arbeiten die NetherRealm Studios an "Mortal Kombat 12"?

Bereits vor einer ganzen Weile gaben die „Injustice“- und „Mortal Kombat“-Macher der NetherRealm Studios bekannt, dass sich die Entwickler mit der Hardware der aktuellen Generation beschäftigen.

Unklar war allerdings, woran die Entwickler der NetherRealm Studios im Detail arbeiten. Nachdem in den letzten Monaten spekuliert wurde, dass aufgrund der Lizenzverhandlungen, die mit einem möglichen „Injustice 3“ verbunden wären, erst einmal die „Mortal Kombat“-Reihe in den Fokus der internen Bemühungen rücken könnte, scheinen sich die Gerüchte diesbezüglich zu bewahrheiten. Zumindest könnte der Schreibtisch eines Entwicklers beziehungsweise ein entsprechendes Foto die laufenden Arbeiten an „Mortal Kombat 12“ bestätigt haben.

Ein bewusster „Leak“, um den Hype anzufachen?

Zum einen zeigte das besagte Foto Artworks zu „Mortal Kombat“, „Mortal Kombat 2“ und „Injustice 2“, die auf dem Schreibtisch von Senior-Production-Manager Jonathan Andersen zu sehen waren. Wer etwas genauer hinschaute , entdeckte auf dem Monitor von Andersen zudem die beiden Ordner „MK12_Mast…“ und „Reptile“, die andeuten könnten, dass die NetherRealm Studios in der Tat am neuesten „Mortal Kombat“-Ableger arbeiten.

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat:

Auch wenn Andersen umgehend reagierte und das Foto beziehungsweise den entsprechenden Tweet nach gerade einmal zehn Minuten entfernte, war das Internet wieder einmal schneller und konnte das Bild sichern. Da eigentlich nicht davon ausgegangen werden kann, dass einem führenden Mitarbeiter wie Andersen ein solcher Fehler unterläuft, wird spekuliert, dass wir es hier mit einem bewussten „Leak“ zu tun haben, mit dem die NetherRealm Studios „Mortal Kombat 12“ im Gespräch halten möchten.

Wann mit der offiziellen Ankündigung beziehungsweise Enthüllung des neuen Ablegers zu rechnen ist, wurde bisher jedoch nicht verraten. Sollten sich die Gerüchte um den bewussten Leak bewahrheiten, dann können wir aber wohl davon ausgehen, dass es im Laufe der nächsten Monate so weit sein wird.

Wir halten euch über die weitere Entwicklung natürlich auf dem Laufenden.

