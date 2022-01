Zum Abschluss der Woche bedachten uns die Macher von Sloclap mit einem frischen Entwickler-Tagebuch zu ihrem in Kürze erscheinenden Action-Titel "Sifu". In den Mittelpunkt rückt dieses Mal der von Howie Lee komponierte Soundtrack.

In wenigen Tagen erscheint mit „Sifu“ das neueste Werk der „Absolver“-Macher von Sloclap für die PlayStation 4 und die PlayStation 5. Kurz vor dem Release des Action-Titels bedachte uns das Studio mit einem weiteren Entwickler-Video.

In den Mittelpunkt rückt der von Howie Lee komponierte Soundtrack, zu dem die Verantwortlichen ausführen: „Um den Original-Soundtrack von Sifu zu komponieren, haben wir uns entschieden, mit Howie Lee, dem in Peking ansässigen Komponisten für elektronische Musik, für seine allererste Zusammenarbeit an einem Videospiel zusammenzuarbeiten. Wir waren der Meinung, dass seine Verwendung traditioneller chinesischer Musikinspirationen zusammen mit moderneren elektronischen Elementen perfekt zu Sifu passen würde.“

In einem Durchlauf können wohl nicht alle Geheimnisse aufgedeckt werden

In „Sifu“ schlüpft ihr in die Rolle eines Kung-Fu-Schülers, der nach dem Mord an seiner Familie auf Rache sinnt und sich auf eine Reise durch China begibt, um die Mörder ausfindig zu machen und aus dem Verkehr zu ziehen. Um sich im Kampf gegen die zahlreichen Widersacher behaupten zu können, steht der Protagonist vor der Aufgabe, regen Gebrauch von seinen Fähigkeiten zu machen und diese kontinuierlich weiterzuentwickeln.

„Die Dauer der Kampagne hängt von den Kung-Fu-Fähigkeiten des Spielers ab“, führte der verantwortliche Executive-Producer Pierre Tarno kürzlich zum Umfang von „Sifu“ aus. „In Bezug auf den Wiederspielwert gibt es ein paar versteckte Geheimnisse im Spiel, die einige Durchläufe benötigen, bis die Spieler sie vollständig verstehen.“

„Sifu“ wird ab dem 8. Februar 2022 für die PlayStation 4, die PlayStation 5 und den PC (über den Epic Games Store) erhältlich sein.

