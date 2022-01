Elden Ring: Wird die Spieler wieder mit giftigen Sümpfen quälen

Anscheinend gehören diese furchterregenden Gebiete zu Spielen von FromSoftware einfach dazu: giftige Sümpfe. Sie tauchten erstmals in „Demon’s Souls“ als Valley of Defilement auf. In „Dark Souls“ wurden die Spieler in Blighttown durch die giftigen Marschen geschickt. In „Dark Souls 2“ waren diese Gebiete als Harvest Valley und in „Dark Souls 3“ als Farron Keep präsent. „Bloodborne“ nannte sein Gebiet ganz simpel Poison Swamp und auch in „Sekiro: Shadows Die Twice“ gab es die giftigen Ashina Depths.

„Elden Ring“ führt Spieler wieder durch giftige Gebiete

In einem Interview sprach der Game Director von „Elden Ring“, Hidetaka Miyazaki, über das am 25. Februar 2022 erscheinende Spiel. Er bestätigte, dass es auch in „Elden Ring“ wieder ein solches, von vielen Spielern verhasstes, vergiftetes Gebiet geben wird. Die Arbeit an dem neuesten Spiel von FromSoftware habe seine Liebe für giftige Sümpfe sogar wiedererweckt.

„In Bezug darauf, wie sich der Spieler fühlt, wenn er in dieses Gebiet kommt, ist das eine andere Geschichte“, so Miyazaki in dem Interview. „Aber als ich an dem Spiel arbeitete, entdeckte ich meine Liebe zum Bau von Giftsümpfen wieder. Ich weiß, wie die Leute darüber denken, aber plötzlich merkte ich, dass ich gerade dabei bin, einen zu machen. Ich kann einfach nicht anders. Es passiert einfach.“

In der Welt von „Elden Ring“ soll es Miyazaki zufolge auch „etwas besonders Schreckliches“ geben. Ein neues Leiden, dass sich von Gift und toxischen Statuseffekten der anderen Spiele unterscheiden soll. Der Name der neuen Krankheit ist „Scarlet Rot“, übersetzt etwa „Scharlachfäule“. Ob und wie Spieler diese Krankheit bekommen können, und ob dieses furchtbare Leiden etwas mit den gifitigen Sümpfen zu tun hat, ist bis jetzt nicht bekannt.

