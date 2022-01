Call of Duty 2022: Hat laut Tom Henderson schon die Alphaphase erreicht

Wieder einmal hat der Industrie-Insider Tom Henderson aktuelle Informationen zum neuen "Call of Duty"-Ableger parat. In seinem neuesten Video berichtet er, dass sich der vermutete "Modern Warfare"-Nachfolger bereits in der Alpha-Phase befindet.

Auch in diesem Jahr werden die „Call of Duty“-Spieler natürlich mit einem neuen Ableger versorgt. Nach mehreren inoffiziellen Details können wir inzwischen davon ausgehen, dass es sich dabei um „Modern Warfare 2“ handelt. Als zuständiges Entwicklerstudio agiert nach Sledgehammer Games und Treyarch wieder Infinity Ward, das zuletzt ein „Modern Warfare“-Reboot entwickelte.

Der bestens informierte Insider Tom Henderson erfuhr jetzt, dass der diesjährige Ableger bereits die Alpha-Phase erreicht hat. Dieses Stadium dient den Entwicklern dazu, das Spielerlebnis zu verbessern und Fehler auszumerzen. Im Gegensatz zur Beta-Version wird sie nicht den Spielern zur Verfügung gestellt, weil hier noch jede Menge Änderungen umgesetzt werden.

Elf Studios an der Entwicklung beteiligt?

Zudem sollen ganze elf Studios an der Entwicklung des neuen „Call of Duty“-Ablegers beteiligt sein. Henderson meint, dass der Prozess bislang reibungslos verläuft und die Fans sich keine Sorgen machen müssen. Offenbar hat er bereits erstes Bildmaterial zu Gesicht bekommen, dass für den aktuellen Entwicklungsstand „wirklich gut“ aussieht.

Wenn sich die bisherigen Informationen zum Spiel bewahrheiten, dann erwartet euch in „Modern Warfare 2“ eine schockierend realistische Kampagne. Darin enthalten soll ein Moral-System sein, mit dem ihr zumindest teilweise den Handlungsverlauf bestimmen könnt. Für den Multiplayer soll ein neuer PvPvE-Modus implementiert werden, ähnlich wie es bei „Battlefield 2042“ mit Hazard Zone der Fall war. Auch von einem Angreifer vs. Verteidiger-Modus, der sich an „Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege“ orientiert, soll mit dabei sein.

Tatsächlich könnte das Spiel einen Monat früher auf den Markt kommen, als es bei vorherigen Teilen der Fall war. Der Grund dafür sind die relativ schlechten Verkaufszahlen von „Call of Duty: Vanguard“. Mit der offiziellen Vorstellung ist wie auch sonst im Laufe des Sommers zu rechnen.

