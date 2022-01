Cyberpunk 2077: Vermeintlicher Hinweis zum Erscheinungszeitraum der PS5-Version aufgetaucht

Als das Action-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ im Dezember 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC erschien, musste sich das dahinterstehende Unternehmen CD Projekt RED eine Menge Kritik anhören. Eine Vielzahl an technischen Problemen, inkl. Bugs und Abstürzen, machte Vs Abenteuer vor allem auf Konsolen mehr oder minder unspielbar.

Bald auch auf PlayStation 5?

Seither warten die verbliebenen interessierten Spieler auf eine Next-Gen-Umsetzung, die laut den Entwicklern im ersten Quartal 2022 veröffentlicht werden soll. Nun sind Hinweise zu einer PlayStation 5-Version in der Datenbank des PlayStation Stores aufgetaucht. Demnach soll die neue Version vermeintlich zwischen Mitte Februar und Anfang März erscheinen.

Nichtsdestotrotz handelt es sich weiterhin um ein Gerücht, weshalb man eine offizielle Ankündigung seitens CD Projekt RED abwarten sollte. Wer bereits die PlayStation 4- bzw. Xbox One-Version besitzt, soll ein kostenloses Next-Gen-Upgrade erhalten. Sobald weitere Details mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077:

In „Cyberpunk 2077“ verfolgt ihr die Geschichte des gesetzlosen Söldners V, der sich auf die Suche nach einem einzigartigen Implantat begibt, das der Schlüssel zur Unsterblichkeit sein soll. Dafür begibt er sich auf die Straßen der Megalopolis Night City, deren Bewohner von Macht, Glamour und Körpermodifikationen besessen sind. Die Entscheidungen des Spielers haben auch einen Einfluss auf verschiedene Geschehnisse.

Quelle: Eurogamer

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren