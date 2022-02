Final Fantasy VII Remake: Kapitel 2 soll im Laufe des Jahres vorgestellt werden

In diesen Tagen begehen die Verantwortlichen von Square Enix das 25. Jubiläum des legendären Rollenspiel-Klassikers „Final Fantasy VII“.

Passend dazu meldeten sich in einem aktuellen Livestream Creative-Director und Character-Designer Tetsuya Nomura sowie Produzent Yoshinori Kitase zu Wort und sprachen über die Zukunft der Marke. Wie es hieß, dürfen wir uns in den kommenden Jahren weiterhin über diverse Neuankündigungen zu „Final Fantasy VII“ freuen. Zudem deutete Yoshinori Kitase an, dass das zweite Kapitel des „Final Fantasy VII Remakes“ im Laufe des Jahres 2022 vorgestellt werden soll. Einen konkreten Termin nannte er hier allerdings nicht.

Entwickler bitten die Community um Geduld

Da sich die internen Pläne kurzfristig immer wieder ändern können, sei diesbezüglich nämlich noch nichts spruchreif, wie Kitase ausführte: „Wir arbeiten hart an Final Fantasy VII: Ever Crisis, also freut euch bitte darauf. Darüber hinaus, in Bezug auf das lang erwartete Final Fantasy VII Remake [Teil 2]… wird es weitere Informationen geben… dieses Jahr, wenn wir können.“

Weitere Meldungen zum Final Fantasy VII:

„Gut ja. Wir haben gerade den 25. Jahrestag von Final Fantasy VII begonnen, also wollen wir feiern und die Fans begeistern. Zudem wollen wir innerhalb der nächsten zwölf Monate einige Informationen mit ihnen teilen. Freuen Sie sich auf weitere Informationen“, hieß es weiter.

Das zweite Kapitel des „Final Fantasy VII Remakes“ befindet sich seit 2021 in Entwicklung und wird laut Entwicklerangaben hinsichtlich der Erzählung ein wenig vom Original aus dem Jahr 1997 abweichen. Weitere offizielle Aussagen zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

Quelle: PSU

Weitere Meldungen zu Final Fantasy VII Remake.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren