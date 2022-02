Dying Light 2: Taten und Konsequenzen im neuen Trailer beleuchtet

Nach einer weiteren kurzfristigen Verschiebung erreichte der Horror-Action-Titel „Dying Light 2“ kürzlich den Gold-Status und wird somit wie geplant Ende der Woche für die Konsolen sowie den PC erscheinen.

Nachdem uns die verantwortlichen Entwickler von Techland in dieser Woche bereits mit einem neuen Video bedachten, in dem auf die Gefahren eingegangen wurde, die in der Spielwelt nachts auf euch lauern, steht ab sofort auch ein frischer Trailer zur Ansicht bereit. In diesem gehen die kreativen Köpfe von Techland auf die Möglichkeit, die Geschichte und die Spielwelt mit eigenen Entscheidungen zu beeinflussen, und die daraus resultierenden Konsequenzen ein.

Der Kampf um das Überleben geht in die nächste Runde

In der Welt von „Dying Light 2“ sind mittlerweile 15 Jahre vergangen, seit die Menschheit den Kampf gegen das tödliche Virus verloren hat. Die letzte Siedlung der Menschen liegt inmitten einer gnadenlosen, infizierten Welt, die in ein modernes Mittelalter zurückgeworfen wurde. Tagsüber machen Banditen die Straßen unsicher, während in der Nacht die Infizierten ihre Verstecke verlassen, um sich auf die Jagd nach Nahrung und somit Menschen zu begeben.

Ihr schlüpft in die Rolle von Aiden Caldwell, einem infizierten Überlebenden, der sich dank seiner Wendigkeit, seiner Fähigkeiten im Kampf und seiner Erfahrung zu einem wertvollen Mitglied der Gesellschaft aufschwang. „Du kannst Dinge tun, die sonst niemand kann und Orte betreten, in die sich sonst niemand wagen würde. Mit Deinen einzigartigen Fertigkeiten bist Du dazu in der Lage eine Veränderung in dieser verfallenden Metropole herbeizuführen. Das Schicksal der Stadt liegt in Deinen Händen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Dying Light 2“ wird am Freitag, den 4. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht. In Deutschland erscheint der Nachfolger allerdings nur in einer geschnittenen Fassung, was dafür sorgt, dass Spieler und Spielerinnen der USK-Fassung im kooperativen Online-Multiplayer unter sich bleiben.

