Electronic Arts hat sich der zunehmenden Diskussion über NFTs angenommen und betont, dass es momentan keine festen Pläne gibt, in dieses Geschäft einzusteigen.

Einige Publisher und Entwickler sind der Ansicht, dass NFTs das nächste große Ding der Spielebranche sein werden. Weniger groß ist hingegen die Begeisterung vieler Spieler, die NFTs mehrheitlich abzulehnen scheinen.

Recht zurückhaltend zeigte sich bisher der Publisher Electronic Arts, der mit der „FIFA“-Reihe eine Marke besitzt, die auf Basis der digitalen Inhalte schon jetzt Unmengen an Geld abwirft. Eine Unterstützung von NFTs solltet ihr aber nicht allzu bald erwarten.

NFTs auf einer Stufe mit 3D, AR und VR?

Während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals von EA räumte der CEO Andrew Wilson ein, dass NFTs derzeit eine Menge externer Investitionen in der Spieleindustrie auslösen. Dabei verglich er die aktuelle Situation mit der früheren Begeisterung der Investoren für 3D, AR und VR. 3D verschwand recht schnell wieder und VR konnte bislang nicht den großen Durchbruch erlangen.

„Die Art und Weise, wie ich das betrachte, ist, dass die Sammelbarkeit wirklich auf vier Schlüsselmetriken beruht“, so Wilson. „Es geht um qualitativ hochwertige Inhalte, es geht um Seltenheit, es geht um den Beweis der Authentizität und es geht um eine Gruppe von Menschen, die einen Wert in diesen Inhalten finden.“

Laut Wilson sei die Sammelbarkeit, sowohl physisch als auch digital, weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Branche, der Spiele und der Erfahrungen, die EA den Spielern bieten möchte.

„Ob das ein Teil von NFTs und der Blockchain ist, muss sich erst noch zeigen. Und ich denke, wir wollen den Spielern das bestmögliche Erlebnis bieten, das wir ihnen bieten können. Wir werden das also im Laufe der Zeit evaluieren, aber im Moment ist es nichts, was wir mit Nachdruck verfolgen“, so die weitere Aussage.

Doch auch Wilson glaubt offenbar, dass die Spieler irgendwann in der Zukunft damit konfrontiert werden. Zwar seien die Diskussionen über NFTs noch „sehr, sehr früh“, wie er im vergangenen November betonte. Doch damals glaubte er, „es wird ein wichtiger Teil unserer – der Zukunft unserer Branche auf einer zukunftsorientierten Basis sein.“

Seit dieser Aussage sind ein paar Monate vergangene, in denen eine Menge passiert ist. Ubisoft musste nach der Ankündigung von Quartz, dem eigenen NFT-Dienst, eine Menge Kritik einstecken. Andere Unternehmen wie Square Enix und Konami zogen mit einer Ankündigung nach, während es ebenfalls Vertreter der Branche gab, die ihre NFT-Pläne wieder ad acta legten.

