Ghostwire Tokyo: Release-Termin und Showcase angekündigt

Nach einschlägigen Gerüchten hat „Ghostwire Tokyo“ in den Abendstunden einen offiziellen Veröffentlichungstermin erhalten. Demnach werden der Publisher Bethesda Softworks und der Entwickler Tango Gameworks den Titel am 25. März 2022 für PS5 und PC auf den Markt bringen.

Showcase für den 3. Februar angekündigt

Es gibt allerdings eine Möglichkeit, etwas früher loszulegen: Die digitale Deluxe Edition des Spiels wird drei Tage Early Access sowie die Bonusinhalte „Shinobi Outfit“, „Kunai Weapon“ und „Streetwear Fashion Pack“ enthalten.

Weitere Einblicke in „Ghostwire Tokyo“ werden im Laufe der Woche geteilt. So gab Bethesda heute ebenfalls bekannt, dass zum Spiel am morgigen Donnerstag ein offizieller Showcase stattfinden wird. Er startet am 3. Februar 2022 um 23 Uhr und kann nach dem Start des nachfolgenden Streams angeschaut werden:

„Ghostwire Tokyo“ ist ein Action-Adventure, das von Shinji Mikami und Tango Gameworks konsolenexklusiv für die PlayStation 5 entwickelt wurde. Im Spiel erlebt ihr Tangos Vision von Tokio – einer Metropole, die reich an Tradition und Geschichte ist. Gleichzeitig sollt ihr euch einer übernatürlichen Bedrohung entgegenstellen.

Zur Geschichte schreiben die Macher: „Ein massives paranormales Ereignis verursacht das plötzliche Verschwinden von 99 Prozent der Bevölkerung, während Geister aus der japanischen Folklore Tokio stürmen. Die Spieler müssen sich paranormale Fähigkeiten zunutze machen, um das Geheimnis des Verschwindens zu lösen und die Stadt zu retten.“

Dank der Leistung der PS5 soll „Ghostwire Tokyo“ eine besonders gute Figur machen. Thematisiert wurden die PS5-Features zuletzt in dieser Meldung. Weitere News dieser Art findet ihr in unserer „Ghostwire Tokyo“-Übersicht.

