Gran Turismo 7: Auch abseits der Wiederholungen? Preview spricht von Ray-Tracing-Modus

In wenigen Wochen erscheint mit „Gran Turismo 7“ der neueste Ableger der langlebigen Rennspielserie aus dem Hause Polyphony Digital für die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

Kurz vor dem Ende des Preview-Embargos tauchte auf der griechischen Website „GameOver“ eine Vorschau zu „Gran Turismo 7“ auf. Zwar wurde diese umgehend wieder entfernt, wie so oft war das Internet jedoch schneller und konnte Screenshots der Vorschau anfertigen. Wie aus dem besagten Preview hervorgeht, wird „Gran Turismo 7“ auf der PlayStation 5 mit zwei Darstellungs-Modi versehen. Zum einen haben wir es hier mit einem 60FPS-Modus zu tun, der bereits vor einer ganzen Weile von offizieller Seite bestätigt wurde.

Renngeschehen ebenfalls mit Ray-Tracing-Unterstützung?

Weiter heißt es in der Vorschau von „GameOver“, dass Kazunori Yamauchi, der Studio-Leiter von Polyphony Digital, einen Ray-Tracing-Modus bestätigt haben soll. Zugunsten „einer verbesserten Beleuchtung, optimierten Schatten und besseren Reflexionen an Fahrzeugkarosserien“ wurde hier die Darstellung in 60 Bildern die Sekunde geopfert, so das Preview weiter. Abzuwarten bleibt, ob wir es hier mit einer vorweggenommen Ankündigung oder nicht doch einem simplen Fehler zu tun haben.

Seitens Polyphony Digital war in der Vergangenheit nämlich die Rede davon, dass die Ray-Tracing-Unterstützung lediglich bei den Wiederholungen geboten wird. Ein Ray-Tracing-Modus für das Spielgeschehen an sich hingegen wurde bisher nicht bestätigt. Warten wir eine Stellungnahme seitens Sony Interactive Entertainment beziehungsweise Polyphony Digital ab.

„Gran Turismo 7“ erscheint hierzulande am 4. März 2022.

