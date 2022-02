Sonys Hermen Hulst: Das Gameplay von Bungie setzt Maßstäbe

Mit Hermen Hulst, Head of PlayStation Studios, hat sich ein weiterer Sony-Manager zur geplanten Übernahme von Bungie geäußert. In einem Interview betonte er, dass der "Destiny 2"-Entwickler zu den führenden Studios im Bereich Gameplay und Live-Service gehört.

Sollte der Deal nicht unerwartet platzen, dann wandert Bungie in den Besitz des PS5-Herstellers Sony. Die Japaner gaben bereits bekannt, dass mit dem neuen Mitglied der First-Party-Studios das Genre der Service-Games gestärkt werden kann. Zehn solcher Spiele sollen in den kommenden Jahren auf den Markt gebracht werden.

Die Pläne der Japaner erklären die enorme Summe, die in Bungie investiert werden soll. Immerhin 3,6 Milliarden Dollar möchte Sony locker machen. Laut der Ansicht von Hermen Hulst, Head of PlayStation Studios, ist es gut angelegtes Geld. Denn in Bezug auf das Gameplay und die Erschaffung von Live-Diensten konnte Bungie in den vergangenen Jahren die eine oder andere Messlatte setzen.

Live-Service- und Gameplay-Expertise eingekauft

Hulst verwies in einem Interview, das auf dem offiziellen PlayStation Blog veröffentlicht wurde, zunächst auf die vielen Genres für unterschiedliche Plattformen, mit denen sich Bungie in den vergangenen Jahrzehnten einen Namen machen konnte. Auch das vom Entwickler erschaffene „Halo“ sei phänomenal und aus der Sicht von Hulst „einer der besten Shooter der Geschichte“.

Doch vor allem an den Live-Diensten scheint Sony interessiert zu sein. „Dann gibt es da noch Destiny, eine Serie, die auch nach acht Jahren noch gut läuft, denke ich“, so Hulst. „Viele Leute haben versucht, einen erfolgreichen Live-Dienst aufzubauen, und sind gescheitert. Denn das ist wirklich schwer. Deshalb ist der Erfolg von Destiny etwas ganz Besonderes. Ich bin auch von den Produktionswerten beeindruckt, von der Technologie, der Grafik, der Leistungserfassung, dem Sound und der Musik… all das ist bei Bungie wirklich erstklassig.“

Ebenfalls ist sich Sony im Klaren darüber, dass Bungie in Bezug auf das Gameplay eines der führenden Studios ist. Laut Hulst wisse „jeder in der Spielebranche“, dass „das Gameplay von Bungie zu den Maßstäben gehört“.

„Es fühlt sich immer flüssig an, es ist immer sehr reaktionsschnell, leicht zu ergreifen und schwer zu beenden. Sie haben so viele Innovationen in ihren Spielen entweder eingeführt oder perfektioniert. Ich verfolge ihre Designentscheidungen sehr genau, da ich, wie ihr wisst, an Killzone gearbeitet habe, während Bungie Halo entwickelt hat“, ergänzte der Head of PlayStation Studios.

Details erst nach dem Abschluss der Übernahme

Bungie und „Killzone“ in einem Satz? Während es durchaus denkbar ist, dass Guerrilla Games und Bungie die Marke wiederbeleben werden, kann sich Sony bislang nicht zu den weiteren Plänen äußeren. Denn zunächst müsse der Deal abgeschlossen werden, bevor über die „detaillierte Zusammenarbeit“ gesprochen werden kann.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Aber ich habe viel Zeit mit Leuten wie Jason Jones und Pete Parsons und einigen der leitenden Mitarbeiter von Bungie verbracht. Und ich kann euch sagen, dass sich alle sehr darauf freuen, dass Bungie und die PlayStation Studios Ideen austauschen und auch einige unserer Kriegsnarben teilen können – und einfach nur voneinander lernen“, so Hulst abschließend.

Weitere Meldungen zu Bungie, Sony.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren