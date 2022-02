Suicide Squad Kill the Justice: Rocksteady-Spiel erscheint erst 2023 – Bericht

Suicide Squad Kill the Justice:

Auf "Suicide Squad: Kill the Justice" müssen die Spieler offenbar etwas länger warten. Bloomberg möchte erfahren haben, dass eine Verschiebung in das kommende Jahr erfolgte. Bestätigt wurde diese Meldung zunächst nicht.

Warner Bros. hat Berichten zufolge die Veröffentlichung von „Suicide Squad: Kill the Justice“ verschoben.

Das Spiel, das ursprünglich in diesem Jahr auf den Markt gebracht werden sollte, wird erst 2023 erscheinen, wie Bloomberg von Quellen, die mit der Entwicklung des Spiels vertraut sein sollen, erfahren hat. Eine offizielle Bestätigung der Verschiebung gibt es bislang nicht.

Das von Rocksteady, dem Schöpfer der „Batman: Arkham“-Serie, entwickelte PS5-, Xbox Series X/S- und PC-Spiel wurde zuletzt als ein „genreübergreifender Action-Adventure-Shooter“ beschrieben, der in einer offenen Welt in Metropolis spielt.

Die Geschichte von „Suicide Squad: Kill the Justice“, das allein oder mit bis zu vier Spielern im Online-Koop in Angriff genommen werden kann, folgt den Suicide-Squad-Mitgliedern Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark, die auf einer Mission sind, die Erde zu retten und die größten DC-Superhelden der Welt, die Justice League, zu töten.

Gameplay-Trailer im Dezember

Die Ankündigung von „Suicide Squad“ erfolgte auf der 2020er DC Fandome. Videomaterial wurde zuletzt im Dezember gezeigt. Anschauen könnt ihr euch den Gameplay-Trailer in dieser Meldung. Mitte 2020 hieß es, dass sich „Suicide Squad“ seit knapp vier Jahren in der Entwicklung befindet. Darauf verwies Jason Schreier in einem Tweet.

Weitere Spiele von Warner Bros sind offenbar nicht (erneut) betroffen. So betonte Jason Kilar, CEO von Warner Media, vor einigen Tagen, dass das Unternehmen in diesem Jahr „eine ganze Reihe von mit Spannung erwarteten Spielen“ herausbringen möchte. „Gotham Knights“ und „Hogwarts Legacy“ sollten ursprünglich 2021 erscheinen, bevor sie auf dieses Jahr verschoben wurden.

Im vergangenen Monat gab Warner Bros. ebenfalls den Termin von „Lego Star Wars: Die Skywalker Saga“ bekannt. Sobald es offizielle Neuigkeiten zu „Suicide Squad: Kill the Justice“ gibt, erfahrt ihr es in unserer Newssammlung zum Spiel, die ebenfalls alle bisherigen Meldungen und Informationen umfasst.

