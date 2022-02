EA: Mehrere unangekündigte Projekt in Arbeit – Weitere Studioübernahmen geplant

Im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen wies Electronic Arts's CFO Blake Jorgensen darauf hin, dass das Unternehmen weitere Studioübernahmen plant. Darüber hinaus wurde bestätigt, dass sich bei EA derzeit mehrere Projekte in Arbeit befinden, die aktuell noch auf ihre offizielle Enthüllung warten.

In dieser Woche legte Electronic Arts den Geschäftsbericht zum am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangenen Quartal vor. Dieses ging für den US-Publisher mit Gewinnen in Höhe von rund 59 Millionen Euro zu Ende.

Ergänzend zur Veröffentlichung der Geschäftszahlen riskierte Electronic Arts‘ Chief-Financial-Officer Blake Jorgensen einen kurzen Blick in die Zukunft und wies darauf hin, dass natürlich auch EA die aktuellen Übernahmen der Gamesbranche zur Kenntnis genommen hat und sich weiterhin auf Expansionskurs befindet. Oder anders formuliert: Sollten sich entsprechende Gelegenheiten ergeben, dann steht Electronic Arts weiteren Übernehmen definitiv offen gegenüber. Zuletzt übernahm EA im vergangenen Jahr die Rennspiel-Spezialisten von Codemasters.

Mehrere Projekte warten auf ihre Ankündigung

Wie wir wissen, befinden sich bei Electronic Arts‘ Studios derzeit mehrere Projekte in Arbeit. Während Criterion Games‘ beispielsweise mit der Fertigstellung des nächsten „Need for Speed“-Ablegers beschäftigt ist, entstehen bei Respawn Entertainment gleich drei neue „Star Wars“-Abenteuer – darunter der Nachfolger zum Überraschungshit „Star Wars Jedi: Fallen Order“. Wie Blake Jorgensen ausführte, ist es damit aber noch lange nicht getan. Stattdessen wird bei Electronic Arts an weiteren Titeln gearbeitet, die bisher noch nicht offiziell enthüllt wurden.

„Wir haben ein Need for Speed-Spiel vor uns und es gibt drei oder vier weitere Dinge, die wir noch nicht angekündigt haben. Aber Sie können sich sicherlich vorstellen, dass wir immer versuchen, das Portfolio Jahr für Jahr durch neue Titel, neue Marken, Expansion und auch Akquisition zu erweitern“, führte Jorgensen aus.

Wann mit der Ankündigung beziehungsweise der Präsentation der besagten Projekte zu rechnen ist, verriet Electronic Arts‘ CFO nicht. Anbieten würde sich aber sicherlich das jährliche „EA Play Live“-Event, das traditionell im Juni stattfindet und in der Vergangenheit immer wieder für Überraschungen zu haben war.

Quelle: MPist

