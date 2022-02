Gran Turismo 7: Brand Central, Multiplayer, Wetter und Tuning – Alle Infos zusammengefasst

„Gran Turismo 7“ wurde in der vergangenen Nacht im Zuge einer neuen Ausgabe der State of Play-Reihe vorgestellt. Falls ihr die Show verpasst habt: Unterhalb dieser Zeilen ist eine Aufzeichnung eingebunden. Ebenfalls könnt ihr euch seit wenigen Stunden durch unsere Vorschau zu „Gran Turismo 7“ wühlen.

Ergänzend plauderte der Serienschöpfer Kazunori Yamauchi umfangreich über den neusten Teil der Rennspielreihe. Laut seiner Aussage wurde „Gran Turismo 7“ so konzipiert, dass auch diejenigen, die bisher nicht mit der Automobilkultur in Berührung kamen, die „tiefe, reichhaltige Welt der Autos kennenlernen können“.

Für das kommende Rennspiel wurden mehr als 400 Autos von Automarken aus aller Welt vorbereitet. Ebenfalls erwarten euch 34 Schauplätze rund um den Globus mit über 90 Layouts. Und in zukünftigen Online-Updates werden weitere Strecken und Autos enthalten sein.

Neben den Fahrzeugen und Strecken umfasst „Gran Turismo 7“ zahlreiche Bereiche, in denen ihr euch austoben könnt. Los geht es auf der Weltkarte. Sie ist ein Menü, das den Zugriff auf die verschiedenen Funktionen von „Gran Turismo 7“ ermöglicht. „Unsere Inspiration war es, ein Paradies zu schaffen, einen Urlaubsort, der die Autokultur zelebriert“, so Yamauchi dazu.

Zum Start der Kampagne kauft ihr mit euren verfügbaren Credits einen Kleinwagen und nehmt mit ihm an Rennen teil. Dabei verdient ihr, wenn ihr auf die vordersten Plätze kommt, weitere Credits, mit denen ihr das Auto tunen oder irgendwann ein höherwertiges Fahrzeug kaufen könnt.

„Gran Turismo 7“ hat aber noch mehr zu bieten, darunter das Gran Turismo Cafe. Es ist das Zentrum der Karte des neuen Rennspiels. Im Café erhalten die Spieler ein Auto-Sammel-Menü. Ihr könnt jedes Menü vervollständigen, indem ihr Rennen und Meisterschaften gewinnt, während ihr das Auto-Resort erkundet.

„Manchmal erscheinen die Leute, die diese Autos entworfen haben, um persönlich über das Design zu sprechen. Durch das Abschließen von Menüs für eine Vielzahl von Autosammlungen im Café kommen die Spieler auf natürliche Weise mit der Geschichte der Autos und der Kultur dahinter in Kontakt“, verspricht der Produzent des Spiels.

Brand Central wiederum ist ein Einkaufszentrum, in dem ihr neue Autos kaufen könnt. Zur Verfügung stehen rund 300 Automodelle ab dem Jahr 2001. Laut Polyphony Digital haben sich dort Automobilhersteller aus der ganzen Welt versammelt.

Reicht das Geld nicht für einen Neuwagen, dann könnt ihr euer Glück beim Gebrauchtwagenhändler versuchen. Dort findet ihr Fahrzeuge zu günstigeren Konditionen. „Einige sehr beliebte Gebrauchtwagen können jedoch zu einem noch höheren Preis verkauft werden, als sie ursprünglich auf den Markt kamen. Dazu gehören die japanischen Sportwagen der 90er Jahre, die sich weltweit großer Beliebtheit erfreuen“, so Yamauchi. Die Fahrzeugpalette wird täglich aktualisiert und leicht verändert.

Noch ältere Fahrzeuge findet ihr im Museum, in dem ihr etwas über die Geschichte der einzelnen Marken erfahren könnt. Das Museum von Porsche beginnt beispielsweise mit der Geburt von Dr. Ferdinand Porsche, der sein eigenes Konstruktionsbüro gründete. Ikonische und legendäre Autos sind ebenfalls im Autohaus Legendary Car Dealership anzutreffen, das sich auf die berühmten Fahrzeuge spezialisiert hat.

Genauso wichtig wie die Fahrzeuge ansich sind die Rennen. Auf dem World Circuit erhaltet ihr einen Zugang zu einer Vielzahl von Strecken, darunter die anfangs erwähnten 34 Schauplätze und über 90 Layouts, die mit Updates erweitert werden. Dazu gehören reale als auch Fantasiestrecken, die in einer überarbeiteten Version zurückkehren, darunter Trial Mountain, Deep Forest und der High Speed Ring.

Auf jeder Strecke werden verschiedene Rennen und Meisterschaften ausgetragen. Und die Aktivität „Streckenerfahrung“ soll euch dabei helfen, diese Strecken kennenzulernen. Im benutzerdefinierten Rennmodus könnt ihr Einfluss auf die Wetterbedingungen und KI-Fahrzeuge nehmen, um personalisierte Rennen zu erstellen. Ebenfalls kehren die Lizenztests zurück.

Multiplayer, Raytracing und Wetter

In „Gran Turismo 7“ warten mehrere Multiplayer-Möglichkeiten auf euch. Erstens gibt es einen geteilten Bildschirm für zwei Spieler, den ihr mit der Familie und Freunden nutzen könnt. Hinzukommen Lobbys und Treffpunkte für Online-Treffen. Im Sportmodus schließlich könnt ihr euch mit Spielern auf der ganzen Welt in Rennen messen.

Auch optisch bekommt ihr etwas geboten. Die PS5-Version von „Gran Turismo 7“ bietet laut Polyphony Digital „fotorealistische Grafik mit Raytracing“. Daszielt darauf ab, die Beleuchtung und Reflexionen genau darzustellen. „Aber die Anwendung, für die es am besten geeignet ist, könnte tatsächlich in der Darstellung von Autos liegen. Das liegt daran, dass die glänzenden Oberflächen von Autos die Welt um sie herum reflektieren. Beim Raytracing macht die Grafik von Gran Turismo einen Sprung in die nächste Dimension“, so Yamauchi.

Einen großen Stellenwert nehmen die Zeit- und Wettersimulationen ein. Die Farbe des Himmels und die Form der Wolken, die ihr jeden Tag seht, werden von der Energie der Sonne, der Erde selbst und dem Zustand der sie umgebenden Atmosphäre bestimmt. In „Gran Turismo 7“ wurde dieser Entstehungsprozess der Wolken simuliert – und zwar auf der Grundlage der meteorologischen Daten, der Temperaturen, der Luftfeuchtigkeit und des Luftdrucks, die für jede Region spezifisch sind.

Das heißt, der Himmel in Japan wird sich wie in Japan verändern. Und der Himmel in Kalifornien wird sich wie in Kalifornien verändern.

Auch der Der Sternenhimmel, der an bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten zu sehen ist, wird mit einer Simulation gezeichnet. Berücksichtigt werden dabei nicht nur die Sterne, sondern sogar Planeten. „Der Mond wird auf- und untergehen, wie die Sonne auf- und untergeht. Die Farbe der Sterne ändert sich je nachdem, ob die Atmosphäre klar oder dunstig ist“, heißt es dazu.

Zeitveränderungen und Wettersimulationen wirken sich auf die Luft- und Oberflächentemperaturen aus und haben somit einen Einfluss auf die Reifenhaftung, die Motorleistung und die Stärke des Gleitstromeffekts. Pfützen bilden sich an Stellen, die dafür anfällig sind. Wenn der Regen aufhört, beginnt die Oberfläche in den Bereichen zu trocknen, die dazu neigen, zuerst zu trocknen. Die Bereiche mit Pfützen bleiben am längsten nass.

Die Wetteränderungen treffen euch aber nicht unvorbereitet. Als Spieler könnt ihr euch ein Wetterradar ansehen und das kommende Wetter bis zu einem gewissen Grad vorhersagen. Das kann ein Rennen entscheiden. Denn auf einer riesigen Rennstrecke wie dem Nürburgring kann es auf einem Teil der Strecke regnen, während es auf einem anderen Abschnitt sonnig ist.

Auch in „Gran Turismo 7“ werdet ihr euch oft in deraufhalten. Polyphony Digital hat 60 Arten von Performance-Teilen pro Auto vorbereitet. Bei einer Kombination könnt ihr die Leistung und das allgemeine Fahrgefühl nach Belieben verändern. Hinzukommen über 650 aerodynamische Teile, 130 Arten von Rädern und 1.200 Farben mit gemessenen Lackdaten.

Der Livery-Editor für die Dekoration und Lackierung der Autos wurde laut Polyphony Digital ebenfalls weiterentwickelt. So könnt ihr Aufkleber an Stellen anbringen, an denen dies früher nicht möglich war. Auch wurde die Anzahl der Aufkleber erhöht.

Weitere Features in „Gran Turismo 7“ sind der Replay-Modus und „Music Replay“. Bei der zuletzt genannten Funktion werden die Kameras bei der Wiederholung dynamisch an die Musik angepasst. Ebenfalls profitiert „Gran Turismo 7“ vom 3D-Support der PS5, sodass die Geräusche besser zugeordnet werden können.

Auch der Scapes-Modus kehrt zurück. Er bietet laut Entwickler „eine neue Welt der Fotografie und ist ein Modus, in dem ihr mit eurem Lieblingsauto um die Welt reisen könnt“. Für eure Impressionen dürft ihr zwischen 2.500 Orten rund um den Globus wählen und „hochmoderne HDR-Fotos“ aufnehmen. Ebenfalls ist es möglich, im Zuge eines Rennens den Fotomodus zum Einsatz kommen zu lassen.

„Gran Turismo 7“ wird voraussichtlich am 4. März 2022 für PS4 und PS5 auf den Markt gebracht.

