Oddworld Stranger’s Wrath HD: Mit einem Releasetermin für die PS4 angekündigt

Wie die Entwickler von Oddworld Inhabitants bekannt gaben, wird "Oddworld: Stranger’s Wrath HD" in einer technisch überarbeiteten Fassung den Weg auf die PlayStation 4 finden. Wir verraten euch den Releasetermin und die technischen Verbesserungen, die im Zuge der Neuveröffentlichung geboten werden.

Mittlerweile hat die HD-Neuauflage „Oddworld: Stranger’s Wrath HD“ einige Jahre auf dem sprichwörtlichen Buckel. Schließlich erschien das Remaster ursprünglich Ende 2011 für die PlayStation 3.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Oddworld Inhabitants bekannt gaben, wird „Oddworld: Stranger’s Wrath HD“ in einer technisch aufpolierten Version den Weg auf die PlayStation 4 und die Xbox One finden. Der Release erfolgt am 11. Februar 2022 und somit Ende der kommenden Woche. Der Preis der PlayStation 4- beziehungsweise Xbox One-Umsetzung wird laut der heutigen Ankündigung bei 19,99 Euro liegen.

Ein Klassiker feiert sein Comeback

An der Geschichte des „Oddworld“-Klassikers wird sich auch im Rahmen der nächsten Neuveröffentlichung nichts ändern. Nach wie vor versprechen die Entwickler eine Science-Fiction-Version des klassischen Western-Motivs, das von Leuten wie Sergio Leone und Clint Eastwood populär gemacht wurde. Erzählt wird die Geschichte von Stranger, einem prahlerischen Kopfgeldjäger mit einem eindringlichen Geheimnis, der sich auf eine Reise durch die Ödländer von Western Mudos begibt.

„Helfen Sie Stranger dabei, Flüchtige für Kopfgelder aufzuspüren, indem Sie strategisch vorgehen und die Schurken und Gesetzlosen zur Strecke bringen, indem Sie sie entweder lebendig zurückbringen oder ihnen mit scharfer Munition eine einfache Fahrkarte zu den Perlentoren geben“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Zu den technischen Verbesserungen von „Oddworld: Stranger’s Wrath HD“ gehören eine optimierte Framerate, eine höhere Auflösung, bessere Schatten oder verbesserter Soundtrack.

