Tiny Tina’s Wonderlands: Das Spin-off erreicht den Gold-Status

Mit „Tiny Tina’s Wonderlands“ entstand beim texanischen Studio Gearbox Software in den vergangenen Wochen ein Spin-off zur ungemein beliebten „Borderlands“-Serie.

Wie Gearbox Software in Zusammenarbeit mit dem verantwortlichen Publisher 2K Games bekannt gab, erreichte „Tiny Tina’s Wonderlands“ offiziell den Gold-Status und kann somit wie geplant im kommenden Monat veröffentlicht werden. Wie es der Name des Spin-offs bereits andeutet, wartet dieses Mal eine Geschichte in einem Fantasy-Setting, die euch von Tiny Tina erzählt wird. Am beliebten Gameplay der „Borderlands“-Reihe hingegen hat sich nichts geändert.

Sechs Charakter-Klassen und reichlich Loot

Spielerisch orientiert sich „Tiny Tina’s Wonderlands“ an den Hauptablegern der „Borderlands“-Reihe und versteht sich als ein klassischer Loot-Shooter, den ihr wahlweise alleine oder zusammen mit Freunden in Angriff nehmen könnt. Für die nötige spielerische Abwechslung sorgen sechs unterschiedliche Charakter-Klassen, die mit individuellen Stärken und Fertigkeiten versehen wurden. Zu den Besonderheiten von „Tiny Tina’s Wonderlands“ gehört das Multiklassen-System, mit dem es euch ermöglicht wird, die Eigenheiten zweier Klassen miteinander zu kombinieren.

„Wage dich in ein episches Abenteuer voller schrulliger Gestalten, Wunder und Waffen Die unberechenbare Tiny Tina erweckt eine chaotische Fantasiewelt zum Leben, in der Kugelgeschosse auf Magie und Schwerter treffen. Erstelle deinen eigenen Multiklassen-Helden und mach Beute, ballere, metzle und zaubere dir einen Weg durch eine Quest mit seltsamen Monstern und beutereichen Verliesen, um den tyrannischen Drachenlord aufzuhalten. Jeder ist willkommen, also zieh deine Abenteurerstiefel an, komm zur Party und sei Chaotic Great“, so die offizielle Beschreibung des Spin-offs.

„Tiny Tina’s Wonderlands“ wird am 25. März 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

don’t look now 👀 Tiny Tina’s Wonderlands JUST WENT GOLD baybay!!! 🏆🥇 pic.twitter.com/Esxsv5qI0e — Tiny Tina’s Wonderlands 🦄 (@PlayWonderlands) February 2, 2022

