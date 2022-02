Call of Duty: Infinity Ward meldet sich zurück – Neue Generation in Kürze

Lange war es still rund um Infinity Ward. Nun hat das legendäre Entwicklerstudio mit einem Tweet für Aufsehen gesorgt und den baldigen Start einer neuen "Call of Duty"-Generation ausgerufen.

Was erwartet die Spieler in diesem Jahr bei "Call of Duty"?

Die First-Person-Shooter-Marke „Call of Duty“ ist seit fast zwei Jahrzehnten ein Dauergast im alljährlichen Veröffentlichungskalender. Dementsprechend sollte es keine Überraschung sein, dass auch in diesem Jahr ein neuer Ableger erscheinen wird. Daran wird auch Microsofts Akquisition des Publishers Activision Blizzard nichts ändern.

Stay frosty!

In den vergangenen Monaten hallte es bereits mehrfach aus der Gerüchteküche, dass die Spieler einen Nachfolger zum 2019 erschienenen „Call of Duty: Modern Warfare“ erhalten werden, der einmal mehr bei Infinity Ward entsteht. Nun haben sich eben jene Entwickler nach langer Funkstille mit einem kurzen Tweet zurückgemeldet und die Fans der Reihe direkt in Vorfreude versetzt. Viel gab es jedoch nicht zu lesen.

„Eine neue Generation von Call of Duty kommt bald“, heißt es seitens Infinity Ward, ehe man mit Captain Prices ikonischen Spruch „Stay frosty“ einmal mehr abtauchte. Dementsprechend könnte die Enthüllung des neuen Teils eher kommen, als bisher vermutet wurde. Es wurde nämlich davon ausgegangen, dass wir frühestens im Sommer etwas zum neuen Ableger zu sehen und zu hören bekommen werden. Allerdings ist noch nicht bekannt, ob Infinity Ward tatsächlich in den nächsten Wochen und Monaten bereits einen Ausblick gewährt.

Nach eher durchwachsenen Erfolgen von „Call of Duty: Ghosts“ und „Call of Duty: Infinite Warfare“ kehrte das Studio 2019 zu ihrer erfolgreichsten Reihe zurück und drehte dabei den Markt einmal mehr auf links. Man führte nicht nur spielerische Neuerungen ein, die den Spielfluss im Multiplayer deutlich veränderten, sondern bescherte der Marke mit „Call of Duty: Warzone“ auch einen Megaerfolg auf dem hart umkämpften Battle Royale-Markt. Heutzutage zeigt sich mit Raven Software ein anderes Studio für den Ableger verantwortlich.

Xbox-Oberhaupt Phil Spencer hatte zuletzt bereits betont, dass die „Call of Duty“-Marke zumindest in den kommenden Jahren weiterhin für die PlayStation-Konsolen erscheinen soll. Dies hat zumindest die Sorgen vieler Fans beruhigt, die bereits eine Xbox-Exklusivität befürchtet hatten.

Sobald weitere Informationen zu dem nächsten „Call of Duty“ enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

A new generation of Call of Duty is coming soon. Stay frosty. — Infinity Ward (@InfinityWard) February 3, 2022

