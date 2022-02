Ghostwire Tokyo: Horror-Abenteuer nahm als The Evil Within 3 seinen Anfang

Anlässlich der Enthüllung des finalen Releasetermins blickten die Entwickler von Tango Gameworks noch einmal auf die Arbeiten an "GhostWire: Tokyo" zurück. Wie es heißt, nahm das Projekt als "The Evil Within 3" seinen Anfang und wurde erst mit laufender Entwicklungszeit zu "GhostWire: Tokyo".

Nach den Gerüchten der vergangenen Tage wurde nun auch offiziell bestätigt, dass „GhostWire: Tokyo“ ab dem 25. März 2022 für die PlayStation 5 erhältlich sein wird.

Passend dazu stellten die verantwortlichen Entwickler von Tango Gameworks nicht nur frische Spielszenen aus dem Horror-Abenteuer bereit. Darüber hinaus blickte das japanische Studio noch einmal auf die Entwicklung von „GhostWire: Tokyo“ zurück und enthüllte ein interessantes Detail. Wie es heißt, nahm der vielversprechende Horror-Titel zunächst als „The Evil Within 3“ seinen Anfang. Erst im weiteren Verlauf der Entwicklung hob sich das Projekt ausreichend von „The Evil Within“ ab, um in Form einer komplett neuen Marke ins Rennen geschickt zu werden.

Zukunft von The Evil Within in der Schwebe

Auch wenn „ein Teil der Essenz von The Evil Within 3 in GhostWire: Tokyo weiterleben soll“, wird sich das Gameplay des neuen Horror-Titels spürbar von der „The Evil Within“-Reihe unterscheiden und den Entwicklern von Tango Gameworks die Möglichkeit bieten, hinsichtlich des Gameplays neue Wege zu gehen. In wie weit das neue Konzept aufgehen wird, erfahren wir spätestens Ende des kommenden Monats.

Wie es mit der „The Evil Within“-Marke weitergehen wird, bleibt vorerst abzuwarten. Zwar kam „The Evil Within 2“ bei den Kritikern durchaus gut an und pendelte sich je nach Plattform bei einer Durchschnittswertung zwischen 76 und 82 Prozent ein. Die Verkaufszahlen bewegten sich allerdings unter den internen Erwartungen.

Hinzukommt die Tatsache, dass Bethesda Softworks im Sommer 2020 von Microsoft übernommen wurde, was wohl dazu führen dürfte, dass ein möglicher Nachfolger nicht mehr für die PlayStation-Plattformen erscheint.

