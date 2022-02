Naughty Dog: Drei neue Projekte in Arbeit? Neil Druckmann streut Hinweise

Arbeitet Naughty Dog an einem Remake zu "The Last of Us"?

Zum Abschluss der Woche begeben sich die Entwickler von Naughty Dog mit Stellenausschreibungen auf die Suche nach neuem Personal beziehungsweise erfahrener Verstärkung.

Neil Druckmann, der Co-Präsident von Naughty Dog, teilte die Stellenausschreibungen über seinen offiziellen Twitter-Account und fachte mit Emojis die Spekulationen an. So deuten diese an, dass sich bei Naughty Dog derzeit drei neue Projekte in Arbeit befinden, die aktuell noch auf ihre Ankündigung beziehungsweise Enthüllung warten. Während Druckmann nicht näher ins Detail ging, lässt sich den Stellenausschreibungen entnehmen, dass sowohl für eine klassische Singleplayer-Erfahrung als auch eine nicht näher genannte Online-Komponente angeheuert wird.

Ein Remake zu The Last of Us und ein Multiplayer auf Basis von The Last of Us 2?

Somit bleibt weiterhin abzuwarten, woran Naughty Dog im Detail arbeitet. Ende August 2021 bestätigte das Studio die laufenden Arbeiten an einem Stand-Alone-Multiplayer-Projekt. Spekuliert wird, dass wir es hier mit dem Multiplayer von „The Last of Us: Part 2“ zu tun haben könnten. Dieser sollte ursprünglich zusammen mit dem Rache-Epos veröffentlicht werden, fiel laut den Verantwortlichen von Naughty Dog jedoch zu ambitioniert aus, um rechtzeitig fertiggestellt zu werden. Abgesehen von der Tatsache, dass das Projekt zu einem späteren Zeitpunkt realisiert wird, wurden bisher jedoch keine konkreten Details genannt.

Ein weiteres Projekt, mit dem Naughty Dog in der Vergangenheit immer wieder in Verbindung gebracht wurde, ist ein groß angelegtes Remake zum originalen „The Last of Us“ aus dem Jahr 2013, das sich für die PlayStation 5 in Entwicklung befindet. Bisher wurde die technisch aufpolierte Neuauflage aber genauso wenig bestätigt wie eine native PlayStation 5-Version zu „The Last of Us 2“ (2020), die zuletzt immer wieder durch die Gerüchteküche geisterte.

Wann mit der möglichen Ankündigung der besagten Projekte zu rechnen ist, steht weiterhin in den Sternen.

We’re growing! Come join us and work on 🤫, 🤐, and 🤭! https://t.co/rKL3u4iZaq — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) February 4, 2022

