Dying Light 2: Die nützlichsten Skills zum Start des Horrorspiels – Guide, Tipps

Mit „Dying Light 2“ will euch das Entwicklerteam von Techland das Fürchten lehren. In einer großen frei erkundbaren Stadt warten neben menschlichen Gegnern vor allem zahlreiche Zombies darauf, euch das Fleisch von den Knochen zu reißen. Glücklicherweise hat eure Spielfigur Aiden einen umfangreichen Talentbaum, in denen ihr seine Fähigkeiten nach und nach verbessern dürft. Wir stellen euch die nützlichsten Skills vor.

Wie verdient ihr Skillpunkte?

Die Skillpunkte sind, genauso wie der Talentbaum, in zwei Kategorien unterteilt: Kampfpunkte und Parkour-Punkte. Erstere verstärken eure offensiven Fähigkeiten und erweitert eure Optionen in den blutigen Kämpfen. Letztere sind derweil für euer Bewegungs-Repertoire zuständig und gewähren euch Zugriff auf neue Moves. Das ist besonders deshalb wichtig, da viele Gegner im Spiel sehr schnell sind und ihr idealerweise immer in Bewegung bleiben solltet. Skillpunkte verdient ihr euch, indem ihr kämpft und Aidens Parkour-Moves nutzt.

„Dying Light 2“ hält euch also dazu an, nie stillzustehen, sondern immer irgendwas zu machen. Für den Abschluss von Haupt- und Nebenmissionen erhaltet ihr zudem in der Regel einen ordentlichen Batzen der begehrten Punkte, die ihr, sobald sie einen gewissen Wert überschreiten, in die Fähigkeiten eures Charakters investieren dürft. Wichtig: Weil es nachts sehr gefährlich ist, die Gegner sind stärker und schneller, erhaltet ihr dann einen Bonus in Form von mehr Punkten. Sollte Aiden jedoch nachts sterben, sind die Extrapunkte weg.

Die ersten Skills: Sprungtritt & Hochsprung

Um diese beiden Skills führt euch im Open-World-Horrorspiel kein Weg herum, denn ihr müsst sie freischalten. Zum Glück erweisen sie euch gute Dienste. Sprungtritt ist relativ selbsterklärend, denn wenn ihr einen Gegner mit einem gut getimten Block ins Taumeln gebracht habt, könnt ihr mit R1 einen Sprung ausführen und anschließend mit R2 in der Luft einen saftigen Tritt landen. Nützlich und dabei auch noch schick anzuschauen.

Auch beim zweiten Skill, Hochsprung, ist der Name Programm, denn er erlaubt es euch, nun ja, höher zu springen. Dafür müsst ihr lediglich die R1-Taste länger gedrückt halten und schon macht Aiden einen beherzten weiten Sprung. Diese Fähigkeit ist essentiell und wird euch im kompletten Spiel zuverlässig gute Dienste leisten.

Perfektes Ausweichen

Wenden wir uns nun zunächst den Kampfpunkten zu. Ein Skill, den ihr möglichst früh freischalten solltet, ist Perfektes Ausweichen. Eure Spielfigur hält insbesondere in den ersten Stunden nur wenige Treffer aus und kann auch nicht ewig lange auf die Gegner einprügeln, da diese Aktionen Ausdauer verbrauchen. Wenn euer Timing optimal ist, könnt ihr mit R1 in letzter Sekunde einem Treffer entgehen und einen Gegner so ins Taumeln bringen. Das eröffnet euch ein kurzes Zeitfenster, in dem er euren Angriffen schutzlos ausgeliefert ist.

Wurf

Eng verbunden mit unserer vorherigen Empfehlung ist die Fähigkeit Wurf. Hierbei nutzt ihr die Geschwindigkeit, mit der ein Feind auf euch zugestürmt kommt, gegen ihn. Wenn ihr im richtigen Moment die Kreis-Taste drückt, könnt ihr ihn packen und zur Seite werfen, wodurch euer Gegner ins Taumeln gerät.

Perfekte Parade

Ein überaus nützlicher Skill, den ihr ebenfalls schnell freischalten solltet, ist die Perfekte Parade. Hierbei ist Timing entscheidend, denn wenn ihr im richtigen Moment mit L1 einen Angriff abblockt, verlangsamt ihr für wenige Augenblicke die Zeit und könnt einige Konteraktionen folgen lassen. Extrem nützlich gegen mehrere Gegner! Da diese Fähigkeit ziemlich mächtig ist, müsst ihr eure Gesundheit bereits auf 120 erhöht haben.

Kraftangriff

Ihr werdet nicht nur gegen Zombies, sondern ebenfalls andere Überlebende der Seuche kämpfen müssen. Menschliche Gegner sind oft zäher und agieren etwas klüger als die untoten Monster. Banditen und andere menschliche Feinde blocken beispielsweise gerne, was Kämpfe etwas in die Länge ziehen kann. Deshalb solltet ihr den Kraftangriff freischalten, eine verstärkte Version eures normalen Schlags, den ihr durch Halten der R2-Taste ausführt. Mit dieser Aktion könnt ihr die Verteidigung eures Gegenübers durchbrechen.

Lufttritt & Dropkick

Hierbei handelt es sich gewissermaßen um verbesserte Versionen des Sprungtritts, die vor allem gegen Feinde effektiv sind, die sehr nah am Rand eines Daches stehen. Für den Lufttritt springt ihr von oben auf einen Gegner hinab und drückt in der Luft R2, um ihm einen Freiflug zu spendieren. Um einen Dropkick auszuführen, sprintet ihr auf einen Feind zu, drückt R1 zum Springen und drückt dann in der Luft zweimal L1. Auf diese Weise könnt ihr euch einiger Gegner elegant und vor allem schnell entledigen. Vor allem nachts, wenn ihr auf der Flucht vor den Zombies seid, kann dieser Skill ein echter Lebensretter sein und euch aus brenzligen Situationen herausholen.

Genaues Zielen, Kraftschuss, Feuerstoß & Parkourschuss

Abschließend kommen wir noch zu einer Reihe von Fähigkeiten, die sich eher an erfahrenere Überlebenskünstler richten. Im späteren Spielverlauf erhaltet ihr Zugriff auf Fernkampfwaffen, darunter Pfeil und Bogen. Mit Genaues Zielen steigert ihr eure Treffergenauigkeit (R3), während ihr mit Kraftschuss den Schaden eurer Pfeile erhöht. Feuerstoß erlaubt es euch indes, bis zu drei Projektile gleichzeitig abzufeuern, nachdem ihr zuvor Ziele mit R3 markiert habt. Parkourschuss ist besonders nützlich, denn dieser Skill ermöglicht es euch, euren Bogen einzusetzen, während ihr verschiedene Parkour-Fähigkeiten ausführt – überaus praktisch!

Fester Griff

Eure stärkste und wichtigste Waffe in „Dying Light 2“ sind jedoch nicht eure diversen Argumentationsverstärker und kämpferischen Fähigkeiten, sondern eure Parkour-Skills. Nur wenn ihr immer in Bewegung bleibt und Aidens Skills klug einsetzt, könnt ihr dieses Abenteuer überstehen. Dabei ist die Fähigkeit Fester Griff eine gute Hilfe, denn sie erlaubt es euch, im Fallen mit R1 nach einem Vorsprung zu greifen. Das kann euch in so manch brenzliger Situation das Leben retten und euch eure Verfolger vom Leib halten.

Aktivlandung & Sichere Landung

Euer Tempo aufrechthalten zu können, ist in vielen Situationen im Spiel überlebenswichtig. Der Skill Aktivlandung verringert euren Sturzschaden, wenn ihr einmal auf die Straße fallen solltet und sichert dabei euren Schwung. Indem ihr bei der Landung die Kreis-Taste drückt, könnt ihr diesen nämlich mitnehmen und direkt weiterrennen. Sichere Landung ist gewissermaßen ein Upgrade hierzu, denn sie erhöht die Höhe, aus der ihr fallen könnt, ohne dabei Schaden zu erleiden. Zwei Skills, die euch im gesamten Spielverlauf nützlich sein werden.

Weiter Sprung & Doppelsprung

Natürlich könnt ihr auch euren ersten Parkour-Skill in „Dying Light 2“ verbessern. Zunächst wäre da die Fähigkeit Weiter Sprung, die ziemlich selbsterklärend ist. Während ihr über ein Hindernis springt müsst ihr nur L1 drücken, um weiter zu springen als normalerweise. Der Doppelsprung dient einer ähnlichen Funktion. Drückt im Sprung zweimal R1, um noch höher zu springen. Beides sind sehr praktische Fähigkeiten.

Schnittiger Runner & Rutschen

Wenn ihr euch etwas mit der Stadt vertraut gemacht habt, werdet ihr schnell feststellen, dass es immer wieder Hindernisse gibt, unter denen ihr hindurchrutschen oder die ihr auf andere Weise elegant überwinden könnt. Hier kommen diese zwei Skills zum Einsatz. Schnittiger Runner erhöht euer Tempo, wenn ihr euch durch knifflige Hindernisse bewegt. Mit Rutschen, nun ja, rutscht ihr mittels der Kreis-Taste unter einem Hindernis durch. Beide Moves sind wahre Lebensretter, falls nachts mal eine Zombiemeute hinter euch her sein sollte.

Tic-Tac, Wandlauf, Wandlauf-Sprung & Wandkombi

Auch in der Parkour-Kategorie wollen wir euch abschließend eine Reihe von fortgeschrittenen Fähigkeiten vorstellen, in die ihr so schnell wie möglich investieren solltet. Tic-Tac erlaubt es euch, an vertikalen Oberflächen (Wänden, Werbetafeln) entlangzulaufen; es ist somit ein Wallrun-Skill. Die übrigen drei Fähigkeiten sind Erweiterungen dieses Moves. Wandlauf ermöglicht es Aiden, vertikal an höheren Objekten nach oben zu laufen. Mit dem Wandlauf-Sprung könnt ihr währenddessen noch R1 drücken, um einen Satz nach oben zu machen. Wandkombi gewährt euch letztendlich die Kombination all dieser Skills, was eindrucksvolle Kombos ermöglicht!

Mit diesen Skills seid ihr für den Überlebenskampf in „Dying Light 2“ gut gewappnet. Falls ihr noch mehr Tipps zum Spiel benötigen solltet, werft gerne einen Blick auf unseren weiteren Guides.

Welcher Skill ist euer Favorit in „Dying Light 2“?

