PS Plus im Februar: Das bieten die neuen „Gratis-Spiele“ für PS4 und PS5

Mit einer kleinen Verspätung möchten wir euch natürlich auch im Februar die neuen „Gratis-Spiele“ für PlayStation Plus-Abonnenten vorstellen. Einmal mehr dürft ihr euch auf insgesamt drei frische Games freuen, die ihr ohne jegliche Extrakosten herunterladen könnt. Um welche Titel es sich dabei handelt und was ihr von ihnen erwarten dürft, das wollen wir uns nun gemeinsam mit euch etwas genauer ansehen.

EA Sports UFC 4 (PS4)

Spielzeit: ~15 Stunden (Story); ~40 Stunden (komplett)

Solltet ihr Mixed-Martial-Arts-Fans sein, dürfte sich ein genauerer Blick auf „EA Sports UFC 4“ lohnen. Wie bereits bei den Vorgängern liegt auch hier der Fokus eher auf einer realistischen Darstellung der Sportart beziehungsweise der verschiedenen Kampfsportarten, auch wenn die Entwickler mit diesem Teil mehr in Richtung Arcade gehen. Dabei gibt sich der Titel einsteigerfreundlicher und zugänglicher als die vorherigen Ableger, auch wenn wir euch empfehlen würden, zumindest anfangs die eine oder andere Hilfsoption zu aktivieren.

Besonders gut gelungen sind nach wie vor Präsentation sowie Technik des Spiels. Vor allem die Gesichter der unterschiedlichen Sportler sehen sehr realistisch aus und als Spieler ist förmlich jeder Schlag zu spüren, den eine der beiden Figuren im Oktagon einstecken muss. Bei jedem Schlag sowie Tritt verziehen sich die Gesichter der Kontrahenten nachvollziehbar und kleine Details wie umherspritzende Schweiß- und Bluttropfen und sichtbare blaue Flecke nach mehreren harten Runden geben dem stimmungsvollen Gesamtbild den letzten Schliff.

Das Kernstück des Spiels ist der Karriere-Modus, in dem ihr euch einen eigenen Kampfsportler erstellen dürft, um ihn ganz nach oben an die Spitze zu führen. Ihr dürft nicht nur das Aussehen festlegen, sondern ebenfalls den Kampfstil an eure persönlichen Vorlieben anpassen. Die Story macht euch schön mit allen wichtigen Elementen des Games vertraut und anschließend seid ihr bereit, euer Glück im Mehrspielermodus zu suchen.

Planet Coaster: Console Edition (PS5)

Spielzeit: ~27 Stunden (Story); ~80 Stunden (komplett)

Ihr wolltet schon immer einmal euren eigenen Vergnügungspark aufbauen? Dann ist „Planet Coaster: Console Edition“ genau das richtige Spiel für euch! Manch einer mag sich noch an das Original erinnern, das sowohl hinsichtlich der Technik als auch des Gameplays für Sonys neueste Spielekonsole ordentlich überarbeitet wurde. Erhalten geblieben ist glücklicherweise das famose wie motivierende Spielprinzip, das euch schnell in seinen Bann ziehen wird.

Es ist dabei euch überlassen, wie schwierig ihr es euch machen wollt beziehungsweise wie herausfordernd euer Erlebnis sein soll. Die Karriere konfrontiert euch mit diversen Szenarien, in denen ihr spezifische Ziele erreichen müsst. Herausforderung entspricht derweil dem klassischen Spielmodus: Ihr beginnt mit limitierten Ressourcen und müsst mit viel Geduld und kluger Planung euer eigenes Imperium aufbauen. Außerdem gibt es noch den Sandbox-Modus, in dem ihr eurer Kreativität mit unbegrenzten Finanzmitteln komplett freien Lauf lassen könnt.

Die Story eignet sich auch in diesem Fall als hervorragender Einstieg, um sich mit allen wichtigen Gameplay-Mechaniken vertraut zu machen. Darüber hinaus sorgt die langsam ansteigende Lernkurve dafür, dass ihr am Ball bleiben und die bisherigen Lektionen umsetzen müsst. Die Steuerung ist dabei zwar durchaus etwas gewöhnungsbedürftig, geht nach einiger Zeit jedoch gut von der Hand. Wenn ihr euch kreativ richtig austoben möchtet, dann gibt es diesen Monat keinen PS Plus-Titel, in dem ihr das besser tun könnt.

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure (PS4)

Spielzeit: ~ 5 Stunden (Story); ~18 Stunden (komplett)

Mit „Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure“ erwartet euch ein Spin-off von Gearbox‘ „Borderlands“-Reihe mit der kleinen Tina im Mittelpunkt. Perfektes Timing, schließlich erhält der Fanliebling nächsten Monat sein vollwertiges eigenes Spiel! Mit diesem kleinen Abenteuer, dessen Story euch wohl rund fünf Stunden beschäftigen dürfte, könnt ihr euch darauf also perfekt einstimmen.

Am grundlegenden Gameplay hat sich eher wenig verändert. Ihr spielt also auch hier einen Loot-Shooter und ballert bei der Jagd nach neuer guter Ausrüstung alles über den Haufen, was euch vor die Nase läuft. Diesmal allerdings in einem von „Dungeons & Dragons“ inspirierten Fantasy-Setting. Die Entwickler haben sich auch einen kleinen Twist einfallen lassen, denn Tiny Tina fungiert als Erzählerin, die es mit den Details nicht immer allzu genau nimmt. Das sorgt im Laufe der relativ überschaubaren Kampagne für einige Lacher und abgedrehte Situationen.

Solltet ihr Fans des Franchise sein und das Spin-off bisher verpasst haben, dürfte für euch kein Weg hieran vorbeiführen. Es ist ein kurzweiliges und jederzeit unterhaltsames Abenteuer. Darüber hinaus zeigt der Titel sehr schön, warum sich die Entwickler dazu entschieden haben, Tina ein vollwertiges eigenes Spiel zu spendieren. Loot-Shooter-Fans machen hiermit nichts falsch.

