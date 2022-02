PSN Store Sale: Angebot der Woche mit 40 Prozent Rabatt

"Marvel's Guardians of the Galaxy" ist der neuste Deal of the Week. Eine Woche lang bekommt ihr den Titel im PlayStation Store mit einem 40 Prozent-Rabatt.

"Marvel's Guardians of the Galaxy" ist im Wochenangebot.

Im PlayStation Store wartet ein neues Angebot der Woche auf euch. So wurde der Preis von „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ temporär um 40 Prozent gesenkt, wobei ihr die Wahl zwischen zwei Editions habt.

Während die Standardversion von „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ bis zur kommenden Woche für 41,99 statt 69,99 Euro gekauft werden kann, sind es im Fall der Deluxe Edition 47,99 statt 79,99 Euro.

Outfit “Social-Lord” für Star-Lord

Outfit ”Sun-Lord” für Star-Lord

Outfit ”City-Lord” für Star-Lord

Käufer der kostspieligeren Fassung bekommen neben dem Spiel ein Exemplar des (digitalen) Soundtracks, das Mini-Artbook ”The Art of the Game” sowie die folgenden Vorabfreischaltungen im Spiel:

Sowohl für die Standardversion als auch für die Deluxe Edition von „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ gilt: Ihr bekommt optimierte Fassungen für PS4 und PS5, abhängig davon, auf welcher Konsole ihr das Spiel herunterladet.

Zum Angebot im PlayStation Store:

Die reduzierten Preise gelten bis zum 10. Februar 2022. Und auch ein Vergleich kann nicht schaden: Bei Amazon bekommt ihr die PS5-Version von „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ aktuell für knapp unter 50 Euro. Für die PS4-Fassung werden 44,99 Euro fällig. Allerdings ist beim Versandriesen gelegentlich ein wenig Bewegung in der Preisgestaltung.

Weitere Angebote im PlayStation Store

Schon am vergangenen Mittwoch berichteten wir von einem neuen Sale im PlayStation Store, der mehr als 300 Angebote für PS4 und PS5 umfasst. Mit dabei sind Spiele wie der „Ghost of Tsushima Director’s Cut“ samt Upgrade und die „Sekiro: Shadows Die Twice – Game of The Year Edition“. Weitere Details zu diesem Sale halten wir in dieser Meldung für euch bereit.

Ebenfalls könnt ihr die PS Plus-Spiele für Februar 2022 „kostenlos“ herunterladen, sofern ihr eine laufende Mitgliedschaft habt. Welche Spiele euch im neuen Monat erwarten, erfahrt ihr in der verlinkten Meldung. Und solltet ihr bislang keine Mitgliedschaft abgeschlossen haben, dann könnte ein weiteres Angebot für euch interessant sein: Drei Monate PS Plus gibt es momentan zum halben Preis.

