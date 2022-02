Dying Light 2: Nie mehr Geldsorgen im Zombie-Spiel? So geht’s! – Guide, Tipps

Obwohl die menschliche Zivilisation, wie wir sie kennen, in der Welt von „Dying Light 2“ bereits seit Jahren untergegangen ist, spielt Geld nach wie vor eine wichtige Rolle. Damit ist es euch nämlich möglich, euch den Überlebenskampf etwas einfacher zu gestalten. In den ersten Spielstunden werdet ihr erfahrungsgemäß allerdings nicht gerade in Geld schwimmen. Mit einem Trick könnt ihr das jedoch ändern.

Unlimited Money-Glitch löst eure Geldsorgen

Bereits in den ersten paar Spielstunden werdet ihr Zugriff auf die ersten Händler bekommen, doch deren Preise sind für Neulinge nicht gerade günstig. Ihr könnt nicht nur neue Waffen, sondern auch Munition für euren Bogen oder andere Verbrauchsgegenstände kaufen. Unter normalen Umständen dauert es einige Zeit, bis ihr euch keinerlei Gedanken mehr über euren Kontostand im Open-World-Horrorspiel machen müsst. Für ungeduldige Naturen gibt es hingegen einen Trick, um schnell an Geld zu kommen, wie PowerPyx herausgefunden hat.

In „Dying Light 2“ hat sich nämlich ein Glitch also Fehler geschlichen, mit dem ihr Gegenstände in eurem Inventar vervielfältigen könnt. Macht ihr das mit einem sehr wertvollen Item, könnt ihr fix viel Geld machen. Darüber hinaus könnt ihr so die Bronze-Trophäe „Millionenspiel“ schneller freischalten. Dafür müsst ihr nämlich 1 Million in Geld in der Spielwelt einsammeln, was eigentlich etliche Stunden dauern würde. Doch wie funktioniert der Glitch?

Nehmt an einem Online-Koop-Spiel mit einem anderen Spieler teil. Das funktioniert nur, wenn er es auf derselben Konsole spielt wie ihr. Achtung: Bei der deutschen Version funktioniert das nur, wenn euer Mitspieler ebenfalls die deutsche Version besitzt! Wählt einen kostbaren Gegenstand aus, idealerweise einen Artefakt-Gegenstand. Das ist die höchste Item-Seltenheitsstufe in „Dying Light 2“. Entsprechende Items sind im Menü Gold unterlegt. Sichert euren Spielstand. Entweder, indem ihr eure Daten auf einem USB-Stick speichert, oder indem ihr diesen in die PlayStation Plus-Cloud hochladet. Gebt eurem Mitspieler die wertvollen Items, die ihr vervielfältigen möchtet. Sie werden entsprechend aus eurem Inventar entfernt. Stellt nun euren gesicherten Spielstand wieder her. Beendet die Koop-Partie und ladet anschließend den zuvor von euch abgesicherten Spielstand. Jetzt sollten sich die Items, die ihr eurem Mitspieler zuvor gegeben habt, wieder in eurem Inventar befinden. Startet erneut eine Koop-Partie mit eurem Mitspieler und wiederholt die Schritte 2-5, um euch eine schön große Sammlung kostbarer Items anzulegen, die ihr verkaufen könnt. Sobald euer Mitspieler ein vollständiges Inventar mit diesen kostbaren Gegenständen hat, lasst ihr euch diese von ihm zurückgeben. Anschließend erstellt ihr einen neuen Spielstand, den ihr abspeichert. Verkauft die duplizierten Gegenstände und füllt eure virtuellen Taschen. Ihr könnt diese Prozedur so lange wiederholen, bis ihr eurer Meinung nach genug Geld angehäuft habt.

Da es sich hierbei um einen Glitch, also einen Fehler im Spiel handelt, besteht die Möglichkeit, dass Entwickler Techland diesen in der Zukunft mit Patches verschwinden lassen könnte. Aktuell sieht es jedoch nicht danach aus, weshalb ihr diese Möglichkeit nutzen könnt, um euch eurer Geldsorgen zu entledigen.

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen „Dying Light 2“-Artikels angelangt. Falls ihr noch mehr Tipps zum Open-World-Game benötigen, dann schaut euch sehr gerne unsere weiteren Texte zum Spiel an.

Habt ihr diesen Glitch in „Dying Light 2“ bereits benutzt?

