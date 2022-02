PS4 & PS5: Diese Spiele kommen neu auf den Markt

In der kommenden Woche erscheinen insgesamt elf neue Spiele für PlayStation 4 und PlayStation 5. Auf welche Games sich PlayStation-Spieler genau freuen dürfen, erfahrt ihr in unserer kleinen Übersicht.

Auch nächste Woche dürft ihr euch selbstverständlich wieder auf einige neue Spiele für PS4 und PS5 freuen. Waren es zuletzt noch überschaubare vier Neuveröffentlichungen, steigt diese Zahl nun deutlich an. Insgesamt dürft ihr euch auf elf Games in den kommenden Tagen freuen, die wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch ansehen wollen.

OlliOlli World (PS4, PS5)

Release: 8. Februar 2022

Den Anfang in der kommenden Woche macht das kleine Skateboard-Spiel „OlliOlli World“. In der Rolle eines Skater-Wunderkinds macht ihr die Strecken im fiktiven Land Radlandia unsicher und begebt euch auf die Jagd nach immer weiteren Highscores. Diese könnt ihr in allerlei Missionen in fünf großen Gebieten innerhalb der Spielwelt jagen, die schön abwechslungsreich gestaltet sind und zum wiederholten spielen einladen.

Die Steuerung ist dabei auch für Neulinge der Reihe, das ist bereits der dritte Ableger, schnell zu verinnerlichen, bietet allerdings genug Tiefe für dutzende Stunden Spielspaß. Falls ihr mehr über den Titel erfahren möchtet, dann werft sehr gerne einen Blick in unseren Preview-Artikel.

Sifu (PS4, PS5)

Release: 8. Februar 2022

Ein weiteres Indie-Game, auf das bereits seit einiger Zeit viele PlayStation-Fans warten, ist das Actionspiel „Sifu“. Hierin schlüpfen wir in die Rolle eines jungen Kung-Fu-Schülers, der den Mord an seiner Familie rächen will. Als einsamer Wolf kann er sich beim Kampf gegen die feindliche Übermacht nur auf seine Fähigkeiten verlassen.

Der Titel treibt euch dazu an, immer weiter an euren Fähigkeiten zu arbeiten, denn wenn euer Level stagniert, werden die Gegner euch überwältigen. Das Spiel richtet sich mit seinem knackigen Schwierigkeitsgrad eher an erfahrene Spieler, denen allerlei abverlangt wird. Mit jedem Bildschirmtod altert eure Figur nämlich und kann härter zuschlagen, doch im Austausch dafür weniger einstecken. Ein spannender Drahtseilakt!

Unbound: Worlds Apart (PS4, PS5)

Release: 9. Februar 2022

Mit „Unbound: Worlds Apart“ erwartet euch ein kleines Indie-Abenteuer mit sympathischer 2D-Optik. Der Titel versteht sich als fordernder Puzzle-Plattformer, der euch in ein großes Fantasy-Universum entführt, dessen einzelne Welten durch magische Portale miteinander verbunden sind. In der Rolle eines kleinen magisch begabten Wesens namens Soli zieht ihr los, ausgestattet mit der einzigartigen Fähigkeit, die Portale kontrollieren zu können.

Im Laufe des Abenteuers stehen euch verschiedene Kräfte zur Verfügung, die ihr benötigt, um weiter voranzukommen. Ihr könnt beispielsweise die Zeit einfrieren oder die Schwerkraft manipulieren. Euer Ziel ist es, ein großes Unheil aufzuhalten und den Zusammenbruch der Welt irgendwie zu verhindern.

Breakout: Recharged (PS4, PS5)

Release: 10. Februar 2022

Ältere Videospiel-Fans könnten sich womöglich noch an den Arcade-Hit „Breakout“ aus dem Hause Atari erinnern, der erstmals 1976 veröffentlicht wurde. Dieser Klassiker erscheint nun in einer technisch wie spielerisch überarbeiteten „Recharged“-Version für aktuelle Konsolen.

Am Spielprinzip hat sich dabei nichts verändert, denn wie schon vor fast 50 Jahren geht es darum, allerlei Blöcke zu zerstören. Das sieht nun allerdings besser aus denn je. Die Macher spendierten dem Titel eine breitere Farbpalette, eine höhere Auflösung, überarbeitetes Gameplay sowie neue Inhalte in Form von Power-ups.

Edge of Eternity (PS4, PS5)

Release: 10. Februar 2022

Auch JRPG-Fans kommen in den nächsten Tagen mit „Edge of Eternity“ auf ihre Kosten. Der Titel verfrachtet euch in eine mysteriöse Welt, in der ein erbitterter Krieg zwischen den Bewohnern von Heryon und den feindlichen Invasoren, den Archeliten, tobt. Die einen nutzen Magie, während sich die anderen auf Technologie verlassen. Mittendrin ist Soldat Daryon, der sich auf die Suche nach einem Heilmittel für seine todkranke Mutter begibt.

Die Entwickler versprechen eine mitreißende wie überraschende Geschichte, deren Verlauf ihr mittels eurer Entscheidungen sogar beeinflussen könnt. Musikalisch untermalt wird die Story übrigens von einem Score der Gaming-Legende Yasunori Mitsuda („Chrono Trigger“). Die Kämpfe laufen derweil klassisch rundenbasiert ab und sollen euer taktisches Geschick mit einer reichhaltigen Auswahl diverser Aktionen auf eine harte Probe stellen.

KungFu Kickball (PS4, PS5)

Release: 10. Februar 2022

Ihr wollt mehr und schnellere Action? Dann könnte das Sportspiel „KungFu Kickball“ eventuell einen Blick lohnen. Die Verantwortlichen dieses Indie-Games haben Fußball mit klassischen Kung-Fu-Actionfilmen vermischt und so eine ganz neue Sportart kreiert. Mit dem Ball müsst ihr diesmal jedoch keine Tore erzielen, sondern Glocken treffen.

Der Titel ist dabei auf den Online-Multiplayer ausgelegt, in dem ihr entweder gegen einen anderen Spieler antretet oder euch gemeinsam mit einem Mitspieler mit zwei Gegenspielern messt. Durch unterschiedliche Schauplätze, sechs einzigartige Spielfiguren und einem komplexen Gameplay soll euch der Titel lange an den Controller fesseln.

PowerSlave Exhumed (PS4)

Release: 10. Februar 2022

Manch einer erinnert sich eventuell noch an den PlayStation 1- und SEGA Saturn-Klassiker „PowerSlave“ aus dem Jahr 1996. Dieser bekommt nun einen Port spendiert und findet seinen Weg auf die PlayStation 4. Im Kern soll dabei das Feeling des Originals erhalten bleiben und euch ähnlich in seinen Bann ziehen wie damals.

Ein paar Modernisierungen haben es jedoch durchaus ins Spiel geschafft. Die Portierung, die beide Originalversionen miteinander kombiniert, bietet nun unter anderem HD-Auflösung, eine überarbeitete Steuerung sowie die Unterstützung von Trophäen.

Rise of the Third Power (PS4)

Release: 10. Februar 2022

Mit jeder Menge Nostalgie möchte euch ebenfalls das Rollenspiel „Rise of the Third Power“ überzeugen, das sich als Liebesbrief an klassische Konsolen-RPGs versteht. Der Titel soll die narrativen sowie spielerischen Stärken westlicher und japanischer Rollenspiele miteinander vereinen. Das Spiel rückt natürlich seine Story klar in den Fokus.

Ihr kommandiert eine Gruppe aus acht Charakteren, von denen jeder eine einzigartige Persönlichkeit besitzen soll. Sie alle begeben sich auf eine Selbstmordmission, um mit vereinten Kräften einen bösen Herrscher zu stürzen. Des Weiteren soll jede eurer Figuren eigene Stärken und Schwächen besitzen, die in den Kämpfen zum Tragen kommen. Dabei möchte euch der Titel langwieriges Gruppenmanagement ersparen.

Ammo Pigs: Cocked and Loaded (PS4)

Release: 11. Februar 2022

Wir schreiben das Jahr 2049. Die Menschheit wurde ausgelöscht und nur noch bis an die Zähne bewaffnete Schweine leisten Widerstand gegen die Maschinen. Während ihr euch durch die Roboterscharen ballert, erreicht euch die Kunden von den letzten überlebenden Hühnern, die ihr um jeden Preis retten müsst.

„Ammo Pigs: Cocked and Loaded“ ist ein klassisches 2D-Run-n-Gun-Actionspiel, das an die Genre-Klassiker aus den 80ern und 90ern angelehnt ist. Dementsprechend stehen wenig verwunderlich allerlei Ballereien und Hüpfpassagen auf dem Programm, bei denen der Spielspaß im Vordergrund stehen soll.

Oddworld: Stranger’s Wrath HD (PS4)

Release: 11. Februar 2022

Und noch ein weiterer Klassiker findet den Weg auf aktuelle Konsolen: „Oddworld: Stranger’s Wrath HD“. Dieses erschien ursprünglich bereits Ende 2011 für die PS3 und wagt nun den Sprung auf die PlayStation 4. Für den Sprung auf die nachfolgende Konsolengeneration wird der Titel von den Verantwortlichen technisch etwas aufpoliert.

Hierzu zählen unter anderem eine höhere Auflösung, eine verbesserte Framerate und schickere Schatten. An der Story des Klassikers ändert sich derweil nichts. Ihr schlüpft in die Rolle von Stranger, einem prahlerischen Kopfgeldjäger mit einem Geheimnis, der sich auf eine Reise durch die Ödländer von Western Mudos begibt.

Skautfold: Shrouded in Sanity (PS4)

Release: 11. Februar 2022

Den Abschluss in der kommenden Woche bildet das Action-RPG „Skautfold: Shrouded in Sanity“, dessen Macher sich hierfür von Klassikern wie „Resident Evil“, „Eternal Darkness“ und auch „Dark Souls“ inspirieren ließen. Die Handlung des Spiels ist im Jahr 1897 angesiedelt und eure Aufgabe ist es, dem Geheimnis hinter einem mysteriösen Nebel auf den Grund zu gehen, der das Berelai Manor umhüllt.

Während ihr das unheilvolle Anwesen untersucht und euch gegen die gewalttätigen Anwohner zur Wehr setzt, werdet ihr immer wieder Zeuge eines unheilvollen Wahnsinns, der die Menschen zu befallen scheint. Ihr müsst euch vor beängstigenden Ereignissen in Acht nehmen und euer Geschick in diversen Kämpfen beweisen.

Werdet ihr euch eines der neuen Spiele holen?

