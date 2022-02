Tiny Tina’s Wonderlands: 23 Minuten Gameplay veröffentlicht

Gearbox Software hat in den vergangenen Wochen zahlreiche Informationen zu „Tiny Tina’s Wonderlands“ veröffentlicht. Die sechs spielbaren Klassen wurden genannt und auch auf Gameplay mussten wir nicht verzichten. Ein weiteres Video mit Spielszenen steuerte inzwischen IGN bei. So könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen ganze 23 Minuten Gameplay aus „Tiny Tina’s Wonderlands“ anschauen.

Skelette, Pfeile und mehr

Recht schnell werden Erinnerungen an „Borderlands 3“ wach, was aufgrund der Verwandtschaft keine Überraschung ist. Allerdings entstammen viele der Gegner – wie die Skelette und Skelettmagier – offenbar mehr dem Fantasy-Genre. Einige Waffen feuern Pfeile ab, während andere immer noch Kugeln verwenden. Ebenfalls könnt ihr auf Zaubersprüche setzen und mit ihnen die Gegner zu Fall bringen.

Der Titel orientiert sich hinsichtlich der Gameplay-Mechaniken an der „Borderlands“-Reihe und versteht sich als ein klassischer Loot-Shooter, den ihr alleine oder mit Freunden meistern könnt. Für die nötige Abwechslung sorgen die erwähnten sechs Charakter-Klassen, die mit individuellen Stärken und Fertigkeiten versehen wurden.

Zu den Besonderheiten von „Tiny Tina’s Wonderlands“ gehört ebenfalls das Multiklassen-System, mit dem es euch ermöglicht wird, die Eigenheiten zweier Klassen miteinander zu kombinieren.

Das „Borderlands“-Spin-off „Tiny Tina’s Wonderlands“ hat erst kürzlich den offiziellen Goldstatus erreicht, was bedeutet, dass die Entwicklung abgeschlossen ist, abgesehen von Erweiterungen und Updates bzw. Patches.

„Tiny Tina’s Wonderlands“ erscheint am 25. März 2022 für Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 und PC. Darin tritt der Fatemarker, ein neuer Charakter aus dem Tabletop-Spiel „Bunkers and Badasses“, gegen den Drachenlord an, um das Königreich zu retten. Weitere Details zur Geschichte sind in unserer News-Übersicht zu „Tiny Tina’s Wonderlands“ zusammengefasst. Nachfolgend das neue Gameplay-Video:

