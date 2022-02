Ghost Of Tsushima: Ein Aloy-Outfit zum nahenden Launch von Horizon Forbidden West

Wie die Entwickler von Sucker Punch bekannt gaben, steht ab sofort ein neuer Patch zum „Ghost Of Tsushima: Director’s Cut“ bereit. Das Update wurde unter der Versionsbezeichnung 2.15 ins Rennen geschickt und bringt mehrere neue Inhalte mit sich.

Zum einen hält ein Aloy-Outfit Einzug in die Welt von „Ghost of Tsushima“, mit dem der nahende Release von „Horizon: Forbidden West“ am 18. Februar 2022 gefeiert wird. „Wir freuen uns sehr auf Horizon Forbidden West von unseren Freunden bei Guerrilla! Während wir warten, haben wir heute einen neuen Patch für Ghost of Tsushima Director’s Cut veröffentlicht, der einen Windschrein im Norden der Insel Iki repariert. Löse dort das Rätsel, um eine von Aloy inspirierte Überraschung zu erhalten …“, so die Entwickler.

Auch Spieler und Spielerinnen der Online-Mehrspieler-Komponente „Ghost of Tsushima: Legends“ kommen im Zuge des Updates 2.15 auf ihre Kosten und werden mit dem Platinum-Schwierigkeitsgrad für „Survival“ bedacht. Darüber hinaus wurde laut dem offiziellen Changelog die Schaltfläche „Blockieren“ zur Registerkarte „Soziales“ im Pausenmenü hinzugefügt. Damit könnt ihr andere Nutzer, mit denen ihr negative Erfahrungen gemacht habt, auf unkomplizierte Art und Weise blockieren.

Weitere Meldungen zu Ghost of Tsushima:

„Ghost of Tsushima“ erschien ursprünglich im Juli 2020 für die PlayStation 4. Im vergangenen Jahr folgte zudem der „Ghost Of Tsushima: Director’s Cut“ für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5, der neben dem Hauptspiel die „Iki Island“ genannte Erweiterung mit sich brachte.

Weltweit verkaufte sich das Samurai-Abenteuer aus dem Hause Sucker Punch mehr als acht Millionen Mal.

We are so excited for Horizon Forbidden West from our friends at @Guerrilla! While we wait, today we’ve released a new patch for Ghost of Tsushima Director’s Cut that repairs a Wind Shrine to the north of Iki Island. Solve the puzzle there to earn an Aloy-inspired surprise… pic.twitter.com/5brcjTvL7o

— Ghost of Tsushima 🎮 Director’s Cut Out Now! (@SuckerPunchProd) February 8, 2022