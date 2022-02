Red Dead Redemption 2 & GTA 5: Beeindruckende Verkaufszahlen bestätigt

In dieser Woche legte der US-Publisher Take-Two Interactive seine Geschäftszahlen zum am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangenen Quartal vor.

Wie sich dem Geschäftsbericht entnehmen lässt, stieg der generierte Umsatz um fünf Prozent auf umgerechnet 751,56 Millionen Euro. Die Gewinne hingegen gingen im Zeitraum zwischen dem 1. Oktober und dem 31. Dezember 2021 um 20 Prozent zurück und werden mit 126,15 Millionen Euro angegeben. Ergänzend zu den Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal wurden aktuelle Auslieferungszahlen zu ausgewählten Spielen veröffentlicht, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

GTA 5 erreicht den nächsten kommerziellen Meilenstein

Von einem Meilenstein zum nächsten eilt beispielsweise „GTA 5“, das ursprünglich 2013 für die PlayStation 3 sowie die Xbox 360 und in den Folgejahren zudem für die PlayStation 4 und die Xbox One veröffentlicht wurde. Laut Take-Two Interactive wurde „GTA 5“ weltweit mittlerweile mehr als 160 Millionen Mal ausgeliefert beziehungsweise digital verkauft. Angesichts der Tatsache, dass „GTA 5“ im kommenden Monat in einer überarbeiteten Fassung für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erscheint, dürfte das Ende der sprichwörtlichen Fahnenstange hier noch nicht erreicht sein.

Ebenfalls als voller Erfolg dürfte „Red Dead Redemption 2“ durchgehen, das Ende 2018 für die PS4 sowie die Xbox One und im Jahr 2019 für den PC und Stadia veröffentlicht wurde. Hier spricht Take-Two Interactive von rund 43 Millionen Einheiten, die weltweit digital abgesetzt beziehungsweise ausgeliefert wurden.

Abschließend wurde bestätigt, dass sich die Auslieferungszahlen von „Borderlands 3“ auf mittlerweile 15 Millionen Einheiten belaufen. Kein Titel in der Geschichte von 2K Games erreichte diesen Wert schneller als der Loot-Shooter aus dem Hause Gearbox Software.

