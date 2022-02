Sony: PS5-Hersteller soll laut Umfrage Square Enix übernehmen

In der Gamingbranche ist eine Menge Bewegung. Unternehmen wie Tencent, Microsoft, Take-Two und weitere Big Player schlucken andere Großgewichte. Und auch Sony hat einige Milliarden Dollar für Übernahmen freigemacht. Zuletzt wurde Bungie für 3,6 Milliarden Dollar eingetütet.

Es wird nicht die letzte Übernahme sein, die Sony in die Wege leitet. Jüngsten Berichten zufolge hat der PS5-Hersteller noch etwa zehn Milliarden Dollar übrig, die in absehbarer Zeit an verschiedenen Stellen investiert werden könnten.

Die Übernahme eines ganzen Publishers scheint zwar nicht das wahrscheinlichste Szenario zu sein. Doch ausgehend von der Marktkapitalisierung verschiedener Unternehmen wäre es zumindest eine theoretische Möglichkeit.

Die meisten Spieler wollen Square Enix

Am Wochenende starteten wir eine Umfrage, in der wir von euch wissen wollten, welcher Publisher, der finanziell betrachtet im möglichen Rahmen wäre, zu euren Favoriten gehört. Als mögliche Übernahmekandidaten kämen ausgehend von der Marktkapitalisierung Ubisoft, Square Enix, Konami, Capcom, Sega und auch Embracer in Betracht.

Das Ergebnis der Umfrage, an der sich rund 4.200 User beteiligten, fiel recht eindeutig aus. So wünschen sich 36 Prozent der Teilnehmer eine Übernahme von Square Enix. Mit reichlich Abstand auf dem zweiten Platz landete Ubisoft mit immerhin 22 Prozent der Stimmen. Konami kam mit 13 Prozent auf Platz 3. Nachfolgend die Rangliste:

Square Enix: 36 Prozent Ubisoft: 22 Prozent Konami: 13 Prozent Capcom: 12 Prozent Sega: 3 Prozent Embarcer: 1 Prozent

Ein paar Prozente fehlen, denn die Umfrage hatte zwei weitere Optionen. So konnten die Teilnehmer dahingehend abstimmen, dass sie gar keine Übernahme eines Publishers wünschen. Diese Option wählten zehn Prozent der Teilnehmer. Vier Prozent der Teilnehmer entschieden sich für einen anderen Publisher, der in den Kommentaren benannt werden konnte. Oft fielen dort auch die Namen kleinerer Studios und Unternehmen. Besonders häufig wurde From Software genannt.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Dass Sony in Japan wahrscheinlicher als Microsoft zum Zuge kommen wird, untermauerte in dieser Woche ein bekannter Analyst, der sein Haus darauf verwetten möchte, dass die Übernahme eines japanischen Studios durch ein westliches Unternehmen nicht passieren wird. Ob Sony aber tatsächlich ein Auge auf einen kompletten Publisher geworfen hat oder weiterhin die Strategie verfolgt, einzelne Studios zu übernehmen, ist nicht bekannt.

Weitere Meldungen zu Sony.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren