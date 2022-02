The Serpent Rogue: Termin steht fest – alchemistisches Action-Adventure erscheint für PS5

The Serpent Rogue:

"The Serpent Rogue" hat einen Release-Termin erhalten. Wann der Titel erscheint und worum es hierbei geht, erfahrt ihr im Artikel.

"The Serpent Rogue" lässt euch in ein Fantasy-Setting eintauchen.

Am 26. April dieses Jahres kommt „The Serpent Rogue“ für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC in den Handel. Die PS4 und die Xbox One werden nicht bedient. Das haben wir im heute veröffentlichten Trailer erfahren.

Angekündigt wurde der Titel schon auf der Gamescom 2021. Als Entwickler agiert das Indie-Studio Sengi Games, während Team17 das Publishing übernimmt.

Wir haben es hier mit einem Action-Adventure mit offener Spielwelt zu tun, das sich um die Kunst der Alchemie dreht. Demnach werdet ihr als Alchemist eine mittelalterliche Fantasy-Umgebung erkunden. Weil immer wieder Stürme über das Land fegen, werden die Orte und Gegenstände auf der Karte zufällig generiert. Dabei kommt das Roguelike-Prinzip zum Einsatz.

Eure Aufgabe lautet, die Welt vor dem titelgebenden Serpent Rogue zu schützen. Dieser Schurke hat sich auf dem Morbus-Berg niedergelassen und breitet sich immer weiter aus.

Die Fähigkeiten des Alchemisten erlauben es euch, nützliche Tränke herzustellen. Experimentiert dabei mit verschiedenen Zutaten, um besonders wirkungsvolle Tränke entstehen zu lassen. Zudem könnt ihr verschiedenste Kreaturen zähmen oder euch selbst in eine verwandeln.

Von den Bewohnern des verfluchten Landes könnt ihr Aufträge erledigen, für die ihr als Belohnung Ressourcen erhaltet. Während ihr in der Spielwelt unterwegs seid, solltet ihr stets die Augen offen halten. Ihr könnt nämlich geheime Gänge entdecken, in denen interessante Gegenstände auf euch warten.

Ursache und Wirkung

All eure getätigten Aktionen ziehen spürbare Auswirkungen nach sich. Sie entscheiden darüber, ob ihr am Ende als Held oder als Bösewicht dasteht. Doch auch kleinere Aktionen werden Konsequenzen haben. Zum Beispiel werden leichenfressende Kreaturen angezogen, wenn ihr besiegte Gegner nicht begrabt. Lagert ihr an einem bestimmten Ort zu viele Items, werden Ungeziefer auftauchen und die Pest verbreiten.

Schaut euch jetzt den Trailer an:

