Die Sims 4: Hochzeitsgeschichten-Pack angekündigt, erscheint nicht in Russland

Electronic Arts und die Entwickler von Maxis haben unlängst ein neues Game-Pack für „Die Sims 4“ angekündigt. In „Meine Hochzeitsgeschichten“ dreht sich alles um Romantik und Hochzeit. Das Pack wird am 17. Februar erscheinen, allerdings nicht in Russland.

„Die Sims 4“ bekommt wieder neue Inhalte. Electronic Arts und die Entwickler von Maxis haben kürzlich das neue Game-Pack „Meine Hochzeitsgeschichten“ angekündigt. In einem Trailer werden die neuen Features bereits vorgestellt. Einen tieferen Einblick soll es zudem am 11. Februar 2022 um 18 Uhr deutscher Zeit in einem Stream geben.

Hochzeits-Pack erscheint am 17. Februar, aber nicht in Russland

In „Meine Hochzeitsgeschichten“ bekommen die Spieler allerhand neue Möglichkeiten für den schönsten Tag im Leben ihrer Sims. So lassen sich Verlobungsfeiern abhalten, der Jungesellinnen- oder Jungesellenabschied feiern oder Probe-Essen veranstalten. Besonders spontane Sims können aber auch einfach durchbrennen und im Rathaus heiraten.

Dazu gibt es mit Tartosa eine neue Welt, die mit ihren Stränden, Gärten und Wasserfällen besonders romantisch sein soll. Dazu kommen auch internationale Hochzeitsbräuche: von den Entwicklern wird explizit eine chinesische Teezeremonie erwähnt. Die Spieler sollen die Hochzeiten so feiern können, wie sie es sich vorstellen.

Darum hat sich das Sims-Team auch dazu entschlossen, dass kommende „Meine Hochzeitsgeschichten“ nicht in Russland zu veröffentlichen. Eine der Geschichten des Packs dreht sich um eine gleichgeschlechtliche Hochzeit. Den Entwicklern zufolge sei dies leider etwas, was sie nicht überall auf der Welt frei teilen könnten. Den Schritt erklärte das Team in einem Blogbeitrag:

„Während wir unseren Entwicklungs- und Marken-Storytelling-Prozess durchliefen, wurde uns bewusst, dass die Art und Weise, wie wir die Geschichte von Cam und Dom erzählen wollten, nicht etwas sein würde, das wir frei auf der ganzen Welt teilen könnten. Die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen – jede Geschichte – ist der Kern dessen, was wir bei ‚Die Sims‘ tun. Die Geschichte von Cam und Dom zurückzuhalten bedeutete, die Werte, nach denen wir leben, zu gefährden. Wir fühlen uns der Freiheit verpflichtet, zu sein, wer du bist, zu lieben, wen du liebst, und die Geschichten zu erzählen, die du erzählen möchtest.“

„Die Sims 4 – Meine Hochzeitsgeschichten“ erscheint am 17. Februar 2022. „Die Sims 4“ ist auf den Plattformen PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S sowie Xbox One erhältlich.

Quelle: Kotaku, EA

