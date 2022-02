Gran Turismo 7: Diese Inhalte werden aus GT Sport übertragen

Im März wird mit „Gran Turismo 7“ ein neuer Teil der populären Rennspielreihe aus dem Hause Polyphony Digital veröffentlicht, nachdem sich die Fans seit 2017 mit „Gran Turismo Sport“ befassen konnten. Falls ihr in den vergangenen Jahren Inhalte erstellt habt, könnt ihr diese zum Teil mitnehmen.

Zu den Spielerdaten, die ihr übertragen dürft, gehören die Fahrerbewertung (DR), die Sportlichkeitsbewertung (SR), die Farben (Auto, Helm und Anzug) und die Folien. Hingegen können Inhalte rund um Scapes, Rennfotos und Wiederholungen nicht mit in „Gran Turismo 7“ genommen werden.

Die Übertragungen erfolgen automatisch ab dem 15. Februar 2022 und werden danach in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Der Startzeitpunkt der Übertragungen wird laut Polyphony Digital variieren. Daher könne es zu Verzögerungen kommen, bevor die Daten in „Gran Turismo 7“ erscheinen.

Details zur Übertragung der Bewertungen:

Der Status der Fahrerwertung (DR) und der Sportlichkeitswertung (SR), die übertragen werden, entspricht dem Stand vom 15. Februar 2022.

In einigen Fällen kann es zu einer Verzögerung des Beginns dieser Übertragungen kommen.

Die übertragenen Wertungen werden bei der Veröffentlichung von „Gran Turismo 7“ angewendet.

Diese übertragenen Wertungen werden auf die Test-Saison angewandt, eine Online-Meisterschaft, die nach der Veröffentlichung von „Gran Turismo 7“ stattfinden soll.

Liveries und Decals

Alle Lackierungen, die nach dem 22. Dezember 2017 um 4:30 Uhr (UTC) erstellt und zum Zeitpunkt der Übertragung als „Offen für alle“ freigegeben wurden, werden übertragen. Dahingegen werden alle Inhalte von Folien übertragen, unabhängig davon, ob sie als „Offen für alle“, „Offen für Freunde“ oder gar nicht freigegeben wurden.

Ebenfalls ist zu beachten

Likes und Kommentare, die mit dem nutzergenerierten Inhalt verbunden sind, werden nicht übertragen.

Inhalte, die übertragen wurden, müssen in den Einstellungen erneut freigegeben werden, damit sie für andere Spieler sichtbar sind.

Einige Liveries und Decals können nicht übertragen werden, da sie nicht mit den neuen Spezifikationen von „GT7“ kompatibel sind.

Einige übertragene Designs sind möglicherweise nicht exakt identisch, da sich die lackierbaren Bereiche von „GT7“ von denen von „GT Sport“ unterscheiden.

Nach der Übertragung ist es möglich, die Auto-Liveries weiter zu bearbeiten. Allerdings ist zu beachten, dass die Anzahl im entsprechenden Menü auf zunächst 100 beschränkt ist. Weitere Details dazu und eine Beschreibung der Vorauswahl könnt ihr der offiziellen Webseite von Polyphony Digital entnehmen.

„Gran Turismo 7“ wird am 4. März 2022 für PS5 und PS4 auf den Markt gebracht. Falls ihr im Vorfeld mehr über das Rennspiel erfahren möchtet, dann werdet ihr in unserer News-Übersicht zu „Gran Turismo 7“ fündig. Diskutieren könnt ihr das Thema ebenfalls im „Gran Turismo“-Forum, wo in Kürze ein Wettbewerb gestartet wird.

